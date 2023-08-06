بنادق آلية وخرطوش.. ضبط 38 سلاحا ناريا فى حملة أمنية بأسيوط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرة (مركز شرطة أسيوط).

أسفرت جهود الحملة عن ضبط عدد (38) قطعة سلاح نارى عبارة عن (15 بندقية آلية –11 بندقية خرطوش – 12 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (31 متهم " لعدد 8 منهم معلومات جنائية").

تم ضبط (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (7 متهمين "لعدد 4 منهم معلومات جنائية") و تنفيذ (499) حكم قضائى متنوع.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .