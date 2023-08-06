بعد رحيله.. قائد الأهلي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

كشف أيمن أشرف، أحد قادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة وجود مفاوضات من جانب نادي الزمالك لضمه عقب رحيله عن القلعة الحمراء.

ورحل أيمن أشرف عن الأهلي خلال الصيف الحالي، بعد خروجه من حسابات السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق، لينضم رسميا لصفوف البنك الأهلي.

وقال أيمن أشرف خلال تصريحات تلفزيونية:" كان هناك مفاوضات للانتقال إلى الزمالك عن طريق وكلاء، لكن لم يتحدث معي أحد من النادي بشكل مباشر".

وأضاف:" بعد تاريخي في الأهلي صعب أن انتقل لنادي الزمالك، وبالطبع احترم نادي الزمالك وجماهيره ولا يمكنني التقليل منهم، لكن في النهاية الأهلي هو بيتي".

حلم العودة للأهلي

وواصل:" إن شاء الله سأعود إلى الأهلي يوما ما سواء كلاعب أو في منصب بعد الاعتزال، كابتن محمود الخطيب قالي لي خلال جلسة جمعتنا أن الأهلي بيتك ومفتوح أمامك في أي وقت، إذ قررت الاعتزال فيه سيكون مفتوح أمامك، وربما تعود مجددا إذ تألقت في الموسم المقبل".

واختتم:" لدي عزيمة وإصرار في العودة لمنتخب مصر من خلال البنك الأهلي".