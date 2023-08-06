أخبار التعليم| فرصة لن تتكرر لأصحاب هذه المجاميع للإلتحاق بكلية الشعب.. مدرسة خاصة: شهادات الثانوية العامة بـ1000 جنيه

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من أخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

إنجازات ضخمة .. خبير تربوي يشيد بانجازات الرئيس السيسى فى مجال التعليم

شهد مجال التعليم فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تطورا كبير و بشكل غير مسبوق سواء فى التعليم الجامعى أو التعليم ما قبل الجامعى .

تنسيق الجامعات 2023 .. فرصة لن تتكرر لأصحاب هذه المجاميع للإلتحاق بكلية الشعب

تحدث الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة ، عن كل ما يخص برامج الكلية للعام الدراسى 2023-2024 وشروط القبول لطلاب الثانوية العامة 2023 .

التعليم العالي: 19 ألف طالب يُسجلون في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 19 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

رضا حجازي: تطوير التعليم مستمر.. وانتظروا إعلانا مهما يوم 13 أغسطس

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تطوير التعليم مستمر، لأنها خطة دولة، وقريباً سيكون هناك تطوير للمناهج بالمرحلة الثانوية.

ادفع عشان تستلم| مدرسة خاصة: شهادات الثانوية العامة بـ 1000 جنيه

استغاثت إحدى اولياء الأمور تدعى منال قدري عبر جروب حوار مجتمعي تربوي ، من قيام مدرسة خاصة في سوهاج بإلزام طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم بدفع 1000 جنيه مقابل استلام شهادات الثانوية العامة المؤمنة.

بالأسماء .. تعيين قيادات جديدة للمستشفيات الجامعية بالمنيا

أصدر الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، عدداً من القرارات لتطوير نظم الأداء بالمستشفيات الجامعية، وتحسين سير العمل.