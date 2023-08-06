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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات صينية بأرخص سعر للزيرو .. تبدأ من 459 ألف جنيه

5 سيارات صينية بأرخص
5 سيارات صينية بأرخص سعر للزيرو

يحتوي السوق المصري على عدد كبير من السيارات الصينية، والتي تتنوع باختلاق التجهيزات الفنية والتقنية، بالاضافة إلى التصميم الخارجي للسيارة بين فئة السيدان والهاتشباك والرياضية، إلى جانب عامل السعر ايضا والذي يشكل اهمية كبيرة لدى الكثير.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات صينية بأرخص سعر للزيرو

5 سيارات صينية بأرخص سعر للزيرو

1 – BYD F3 موديل 2023 

 

تبدأ اسعار السيارة BYD F3 موديل 2023 من 459 الف جنيه، حتى 510 الف جنيه، وذلك عن الفئة الاولى والثانية المطروحة داخل المصري، حث تقدم اول فئة بناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات والاخر أوتوماتيكي، جميعهم بتقنية الدفع الامامي، متصل بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان و145 نيوتن/متر، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.

5 سيارات صينية بأرخص سعر للزيرو

2 – شيري اريزو 5 موديل 2023 

 

تأتي السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 بمحرك 4 سلندر بقوة 114 حصان، سعة 1500 سي سي، و 141 نيوتن/متر، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كم/س، بالاضافة إلى ناقل سرعات مانيوال خماسي، واخر أوتوماتيكي الاداء، مع قيمة سعرية تتراوح بين 450 الف جنيه و 520 الف جنيه.

5 سيارات صينية بأرخص سعر للزيرو

3 – شيري تيجو 3 موديل 2023 

 

تعتبر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 هي ارخص نسخة رياضية تقدمها العلامة التجارية شيري، حيث يبلغ سعرها نحو 600 الف جنيه، وتأتي السيارة بمحرك 1600 سي سي، بقوة 125 حصان، 160 نيوتن/متر من عزم الدوران، وناقل سرعات CVT أوتوماتيك بتقنية الدفع الامامي.

5 سيارات صينية بأرخص سعر للزيرو

4 - دفسك ايجل 580 موديل 2022 

 

تقدم السيارة دفسك ايجل 580 بسعر 464.900 جنيه، بينما تستخدم محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يتمكن من ضخ 165 حصانا، و220 نيوتن/متر، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومتر/ساعة، وناقل سرعات أوتوماتيكي من طراز CVT مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.

5 سيارات صينية بأرخص سعر للزيرو

5 – هافال جوليان موديل 2022 

 

يصل سعر السيارة هافال جوليان إلى 905 الف جنيه، بداية من 775 الف جنيه، وتعد هي ارخص نسخة رياضية تقدمها شركة هافال داخل السوق المصري، وتعتمد السيارة على محرك تيربو 1500 سي سي، 4 سلندر، وقوة اجمالية قدرها 148 حصانا، و 210 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي من 7 نقلات.

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