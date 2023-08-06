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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: صحابة النبي مذكورون في الإنجيل والتوراة قبل قدوم الإسلام

خالد الجندي
خالد الجندي

قال خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إن الصحابة الذين رافقوا النبي صلى الله عليه وسلم مذكورون في الإنجيل والتوراة قبل قدوم الإسلام.

واوضح خلال تقديم برنامجه لعلهم يفقهون المذاع على قناة دي إم سي، إن الله تعالى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة، بدليل أنه وصفهم في الإنجيل والتوارة مثلما وصف النبي.

واضاف خالد الجندي أن الله تعالى تحدث عن الصحابة في القرآن الكريم قائلًا: «ذلك مثلهم في التوارة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه»، مؤكدًا أن هذا يعني أنهم موصوفون في التوراة والإنجيل.

وأوضح أن الصحابة كانوا هدية من الله للبشرية كما كان النبي هديته للبشر، مشيرًا إلى أن كل صحابي منهم كان يتصف بخصلة لا يملكها غيره من الصفات الحسنة.

وأشار  إلى أن الصحابة كان لكل منهم لقبًا يمتازون به ويمثل أفضل وأكثر الصفات التي تميزهم عن غيرهم مثل الصديق، والفاروق، والإمام، وذي النورين.

واختتم خالد الجندي أن تعلم هذه الألقاب من تعلم توقير الصحابة رضي الله أعلم، لذلك وصفهم الله قائلًا «أولئك هم الصادقون»، و«أولئك هم المفلحون»، ولهذا يجب أن يكون المسلمون مقتدين بهم ومعهم.

خالد الجندي الصحابة القران الكريم المجلس الاعلى للشئون الاسلامية

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