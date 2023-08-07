أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي يوجه الحكومة باستيعاب الضغوط التضخمية

أخبار مصر .. شدد الرئيس السيسي خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء على مواصلة بذل أقصى الجهد للحد من آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين، واستيعاب الضغوط التضخمية.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

السيسي يشدد على مواصلة بذل الجهد للحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

الرئيس السيسي يودع ملك البحرين لدى مغادرته مدينة العلمين| صور

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوديع الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، لدى مغادرته مدينة العلمين.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

تنسيق الكليات العسكرية 2023 .. اعرف شروط وتفاصيل التقديم لـ«الحربية»

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. يبحث الكثيرون من طلاب حملـة الثانوية العامة والثانويـة الأزهرية والشهـادات المعادلة وخريجي الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا "محاربين" عن الشروط المطلوبة من أجل الانضمام إلى الكلية الحربية.

الشمالي يستقبل مدبولي والوفد المرافق له بمطار ماركا في الأردن

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، إلى العاصمة الأردنية عَمّان، في مستهل زيارة رسمية، على رأس وفدٍ رفيع المستوى، يرأس خلالها وفد مصر في اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.

فيصل العنزي: جائزة المجلس العربي لشباب العالم تستهدف المتميز بفكر تنموي إبداعي

أكد الأمين العام للمجلس العربي للشباب الدكتور فيصل بن يوسف العنزي "أن إطلاق جائزة المجلس العربي لشباب العالم يأتي في إطار مسؤولية المجلس المجتمعية والعلمية وتأكيداً لدورها البارز في المساهمة في احتواء الشباب وتعزيز قدراته واكتشاف المتميزين والمبدعين من الشباب في مختلف القطاعات وعلى المستوى العالمي، كما تعترف بالابتكارات التنموية الفريدة والناجحة من قبل الشباب والتي بلا شك ستوفر دافعاً مهماً للآخرين".

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية



7400مليونير و5 مليارديرات يعيشون في القاهرة.. تعرف على ترتيب المدن الأغنى عالميا

يعيش في القاهرة 7400 مليونير، و5 مليارديرات، وفق تصنيف "Henley Global" لـ أغنى مدن العالم لعام 2023.

أبو العينين الخيرية تشارك مع التحالف الوطني في تجهيز العرائس الأيتام

قامت مؤسسة أبو العينين الخيرية بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتجهيز مجموعة من العرائس من الأيتام ، وذلك ضمن المبادرات الخيرية التي تشارك فيها المؤسسة.

في عهد السيسي| إنجازات تحققت على أرض الواقع في مضمون الحماية الاجتماعية

حققت وزارة التضامن الاجتماعي إنجازات كبيرة فى ملف حماية الأسر الأولى بالرعاية، خلال الـ 9 سنوات الماضية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وشهدت نقلة كبيرة فى مضمون الحماية الاجتماعية .

رئيس جهاز حماية البحيرات يكشف سبب ظهور أسماك نافقة بشواطئ الإسكندرية

كشف صلاح مصيلحي رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، سبب ظهور أسماك نافقة بشواطئ محافظة الإسكندرية

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية



زيادة غير مسبوقة ..تقرير حكومي يكشف عن إيرادات قناة السويس

كشف تقرير صادر عن المركز الإعلامي بمجلس الوزراء بشأن قناة السويس عن الزيادة غير المسبوقة في إيرادات قناة السويس لتسجل الرقم الأعلى في تاريخ القناة، حيث بلغت 9.4 مليار دولار عام 2022/2023، مقابل 7 مليارات دولار عام 2021/2022، و5.8 مليار دولار عام 2020/2021

بحوث الثروة السمكية: ارتفاع درجات الحرارة من أسباب نفوق أسماك الإسكندرية

كشفت أستاذ الدكتور أميرة إبراهيم الحنفي مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية سابقا عن أسباب ظهور أسماك نافقة بشواطئ محافظة الإسكندرية وقالت إن ارتفاع درجات الحرارة نتيجة التغيرات المناخية ينتج عنة انخفاض نسبة الأكسجين وارتفاع نسبة الأمونيا في المياة ما يؤدي إلي اختناق الأسماك وأيضا يوجد العديد من البكتريا والميكروبات التي تزيد أعدادها مع ارتفاع درجات الحرارة مما تؤدي الي نفوق الاسماك وخاصة الأسماك كبيرة الحجم .

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

ما أسباب سقوط الأمطار في الصيف؟.. الأرصاد توضح

شهدت مناطق متفرقة من جنوب البلاد، منذ أيام، سقوط الأمطار خفيفة ورعدية أحيانا، وهو ما أدى إلى تساؤل الكثير من المواطنين: هل هذا طبيعي؟.

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة.. غدا الاثنين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الاثنين طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

«حياة كريمة» تنظم ملتقى توظيف بالشرقية وقنا بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

تعقد مؤسسة حياة كريمة ملتقى توظيف بمحافظتي الشرقية وقنا، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بما يتيح فرص عمل للشباب من الجنسين أصحاب كافة المؤهلات العليا، المتوسطة، أو بدون، ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير فرص عمل للمواطن.

في عهد السيسي.. قانون 8 يحطم قيود الاستثمار السياحي

تحركات إيجابية وإنجاز حقيقي يضاف لقائمة دعم الاستثمار السياحي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر إجراء مناقشات ومشاورات ليخرج إلى القطاع السياحي قانون 8 لسنة 2022 الخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية، ليفتت الركود والجمود والروتين وفك طلاسم تعدد جهات إصدار التراخيص السياحية.