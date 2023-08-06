بحوث الثروة السمكية: ارتفاع درجات الحرارة من أسباب نفوق أسماك الإسكندرية

كشفت أستاذ الدكتور أميرة إبراهيم الحنفي مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية سابقا عن أسباب ظهور أسماك نافقة بشواطئ محافظة الإسكندرية وقالت إن ارتفاع درجات الحرارة نتيجة التغيرات المناخية ينتج عنة انخفاض نسبة الأكسجين وارتفاع نسبة الأمونيا في المياة ما يؤدي إلي اختناق الأسماك وأيضا يوجد العديد من البكتريا والميكروبات التي تزيد أعدادها مع ارتفاع درجات الحرارة مما تؤدي الي نفوق الاسماك وخاصة الأسماك كبيرة الحجم .

وأكدت مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية سابقا في تصريحات خاصة" لصدي البلد " أنه لم يتم حتي الأن تحليل اسباب النفوق وتحليل الأسماك من معهد علوم البحار لمعرفة السبب هل هو ارتفاع درجات الحرارة أم هناك سبب أخر مثل الصرف الصحي او الصناعي والزراعي كل هذة العوامل تؤدي الي نفوق الاسماك

وكانت صور متداولة لنفوق كميات من الأسماك في مياه البحر بمنطقة المكس غربي الإسكندرية، قد أثارت قلق العديد من المواطنين عقب انتشارها على نطاق واسع عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف من وجود عمليات بيع أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الأسواق.

جدير بالذكر أن المعهد القومي لعلوم البحار كان قام بتشكيل فريق بحثي برئاسة الدكتورة عبير السحرتي، أستاذة الكيمياء البحرية ورئيسة لجنة تنمية وخدمة المجتمع بالمعهد القومي لعلوم البحار، لأخذ العينات الواجبة واتخاذ التحاليل بالمعهد "شعبة البيئة البحرية" على أن يقوم المعهد بإعداد تقرير وافٍ عن مسببات النفوق بصورة علمية وتقديمها.