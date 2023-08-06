عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بحوث الثروة السمكية: ارتفاع درجات الحرارة من أسباب نفوق أسماك الإسكندرية

صدى البلد

كشفت أستاذ الدكتور أميرة  إبراهيم الحنفي مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية سابقا عن أسباب ظهور أسماك نافقة بشواطئ محافظة الإسكندرية وقالت إن ارتفاع درجات الحرارة نتيجة التغيرات المناخية ينتج عنة انخفاض نسبة الأكسجين وارتفاع نسبة الأمونيا في المياة ما يؤدي إلي اختناق الأسماك وأيضا يوجد العديد من البكتريا والميكروبات التي تزيد أعدادها مع ارتفاع درجات الحرارة مما تؤدي الي نفوق الاسماك وخاصة الأسماك كبيرة الحجم .

وأكدت مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية سابقا في تصريحات خاصة" لصدي البلد " أنه لم يتم حتي الأن تحليل اسباب النفوق وتحليل الأسماك من معهد علوم البحار لمعرفة السبب هل هو ارتفاع درجات الحرارة  أم هناك سبب أخر مثل الصرف الصحي او الصناعي والزراعي كل هذة العوامل تؤدي الي نفوق الاسماك 

وكانت صور متداولة لنفوق كميات من الأسماك في مياه البحر بمنطقة المكس غربي الإسكندرية، قد أثارت قلق العديد من المواطنين عقب انتشارها على نطاق واسع عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف من وجود عمليات بيع أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الأسواق.

جدير بالذكر أن المعهد القومي لعلوم البحار كان قام بتشكيل فريق بحثي برئاسة الدكتورة عبير السحرتي، أستاذة الكيمياء البحرية ورئيسة لجنة تنمية وخدمة المجتمع بالمعهد القومي لعلوم البحار، لأخذ العينات الواجبة واتخاذ التحاليل بالمعهد "شعبة البيئة البحرية" على أن يقوم المعهد بإعداد تقرير وافٍ عن مسببات النفوق بصورة علمية وتقديمها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

خاص|هونت عليهم.. سبب رحيل سيد عبدالحفيظ عن النادي الأهلي

قرعة دوري السوبر الإفريقي.. مواجهات نارية للأهلي وجوائز خيالية للفائز

أسعار السجائر سترتفع من جديد .. أعرف هتوصل كام

مفيش تنازل.. تطورات مفاجئة في أزمة الشحات والشيبي| قرار خلال ساعات

«الساعات القادمة نار من جديد احذروا»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

ماركة مسجلة بالـ "فيفا"| إيقاف قيد الزمالك 4 مرات خلال 2023.. تفاصيل بأسماء اللاعبين

هل يستمر العمل في البنوك يوم الأحد خلال أغسطس؟.. مصدر يوضح

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يودع ملك البحرين حمد بن عيسى لدى مغادرته مدينة العلمين

تزوير محررات رسمية .. المشدد 7 سنوات لعاطلين بـ منشأة ناصر

هجوم تركي بطائرة مسيرة في شمال العراق يودي بحياة مسلح كردي

الربان هلال يحيى: قناة السويس الجديدة حققت نجاحا أكثر من تكلفتها.. فيديو

طريقة عمل دانيت منزلي

نكبة جديدة.. الاحتلال يجبر 6 عائلات فلسطينية شرق رام الله على مغادرة مساكنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبشت والعقال.. ظهور مثير للشاب خالد بالزي السعودي.. صور

حقيقة الاستغناء عن سامي قمصان وميشيل يانكون.. ماذا يحدث في الأهلي؟

بملابس جريئة.. ابنة عمرو دياب بظهور صادم على إنستجرام

يوم ميلاده وقبل وفاته.. صورة لأب وطفله تثير تعاطف رواد السوشيال ميديا

فيديو

ظهور آثار العلمين.. اكتشاف سفينة غارقة محملة بالنبيذ تعود للقرن الثالث قبل الميلاد|فيديوجراف

أمن مصر أولا.. نادية مصطفى تكشف سر إلغاء حفل ترافيس سكوت.. خاص

موجة شديدة الحرارة تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.. كم ستبلغ الدرجات؟|تغطية خاصة

أزمة ع الزيرو .. اتهامات تلاحق فيلم محمد رمضان بالاتجار في البشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ