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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

6 آلاف صاروخ يوميًا.. إسرائيل تتوقع سيناريو مرعبًا للحرب مع حزب الله

أرشيفية
أرشيفية

توقع مسؤولون أمنيون في إسرائيل سيناريو حرب معقدًا ضد حزب الله، بعد زيادة الحوادث على الحدود الإسرائيلية اللبنانية في الأسابيع الأخيرة، وفقا لما ذكرته صحيفة "إسرائيل اليوم".

وبحسب "إسرائيل اليوم" لم يستبعد المسؤولون إمكانية مشاركة الفصائل الفلسطينية في غزة والضفة الغربية أيضًا في القتال، مما يعرض إسرائيل لتهديدات متعددة.

كما يخشى المسؤولون بشكل خاص أعمال الشغب داخل المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل، وهو السيناريو الذي يعتبرونه الأكثر رعبا.

ويتوقع المسؤولون أنه في الأيام الأولى للقتال، قد تواجه إسرائيل حوالي 6000 صاروخ، قبل أن ينخفض ​​هذا العدد تدريجياً إلى ما بين 1500 و 2000 صاروخ في اليوم.

كما يعتقد خبراء أمنيون أن نظام اعتراض القبة الحديدية لن يكون قادرًا على تحييد نسبة عالية من الصواريخ كما حدث في الاشتباكات السابقة في جنوب البلاد.

واعتمادًا على الحجم المتوقع لإطلاق الصواريخ ، يتوقع السيناريو الحالي أن تؤدي حملة مشتركة بقيادة حزب الله إلى مقتل حوالي 500 مدني إسرائيلي وإصابة آلاف آخرين على الجبهة الداخلية. لكن أكثر ما يقلق مسؤولي الدفاع هو التحسن المستمر في دقة القدرات الباليستية لأعداء إسرائيل.

إلى جانب هذا، يشير المسؤولون إلى الفعالية الواضحة للطائرات بدون طيار خلال الحرب في أوكرانيا، ولا يستبعدون أن حزب الله أو إيران أو حلفائهم يمكن أن يلحقوا أضرارًا بالمنشآت الاستراتيجية في إسرائيل ، مثل محطات الطاقة.

وقد يتسبب مثل هذا السيناريو في انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات أو حتى أيام، مما يغرق البلاد في الظلام لمدة 24 إلى 72 ساعة.

الخوف الرئيسي يكمن في توجيه ضربة لمحطات الطاقة، الأمر الذي من شأنه أن يضر بشكل خطير بقدرة إسرائيل على توليد الكهرباء.

ويدرك المسؤولون أن الاستجابة لهذا التحدي لا تزال بعيدة عن الكمال. وبالتالي أعربوا عن عزمهم في تعزيز الدفاع عن هذه المواقع من خلال إضافة بطارية القبة الحديدية وغيرها من الوسائل ، مع سياسة اعتراض صارمة.

حزب الله إسرائيل سيناريو حرب الحدود الإسرائيلية اللبنانية الفصائل الفلسطينية في غزة

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