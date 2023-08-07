نشط من 2016.. الجيش الجزائري: الإرهابي "عبد القهار" يسلم نفسه للسلطات العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الإثنين، أن الإرهابي المدعو "بن خية إياد" المكنى "عبد القهار"، سلم نفسه للسلطات العسكرية أمس الأحد.

وأضاف بيان الدفاع الجزائرية، أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود النوعية لمصالح الأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني، الإرهابي المدعو "بن خية إياد" المكنى "عبد القهار"، نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة.

وأضافت أن الإرهابي كان ينشط ضمن الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل منذ سنة 2016، وسلم نفسه وكان بحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف، مخزن وكمية من الذخيرة.

واختتم البيان بالقول إن هذه العملية تأتي لتُعزز سلسلة النتائج الإيجابية المحققة ميدانيا، والتي تؤكد على اليقظة العالية والحرص الشديد لمختلف وحدات وأفراد الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.