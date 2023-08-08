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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| هذا التطبيق يسرق بيانات واتساب وفيسبوك.. وسامسونج تعلن رسميا عن هاتفها الشبابي Galaxy F34

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تسريبات تكشف سعر أرخص تابلت رائد من سامسونج


كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تستعد خلال الفترة المقبلة إلى إطلاق جهاز التابلت Galaxy Tab S9 FE والذي يعد أرخص تابلت رائد من سامسونج، حيث يعد البديل الأرخص لأجهزة Galaxy Tab S9 التي أطلقتها الشركة منذ أسبوعين.

 

احذر .. علامات خطيرة تنذر بوجود فيروس في هاتفك


يلاحظ مستخدمو الهواتف الذكية في بعض الأحيان وجود نشاط غير عادي يحدث في هواتفهم دون وجود تفسير محدد لما يحدث، وفي هذه الحالة يكون هناك احتمال كبير بإصابة هواتفهم بفيروس خبيث، أو قد تعرضوا للضغط على أحد الروابط الضارة أو قاموا بتحميل أحد تطبيقات الطرف الثالث والتي تضم برمجيات عشوائية خطيرة.  

 

مواصفات أسطورية.. وان بلس تكشف موعد إطلاق OnePlus Ace 2 Pro


أعلنت شركة وان بلس الصينية أنها ستطلق هاتفها الرائد OnePlus Ace 2 Pro في 16 أغسطس القادم ضمن حدث كبير في الصين، حيث يضم الهاتف عددا من الإمكانات والقدرات الفائقة أبرزها أفضل معالج لهواتف الأندرويد حتى الآن.

 

مواصفات أسطورية.. وان بلس تكشف موعد إطلاق OnePlus Ace 2 Pro


أعلنت شركة وان بلس الصينية أنها ستطلق هاتفها الرائد OnePlus Ace 2 Pro في 16 أغسطس القادم ضمن حدث كبير في الصين، حيث يضم الهاتف عددا من الإمكانات والقدرات الفائقة أبرزها أفضل معالج لهواتف الأندرويد حتى الآن.

 

وحش هواتف الفئة المتوسطة من أوبو.. سعر ومواصفات Oppo Reno 10

 

تتميز هواتف Reno  من شركة أوبو الصينية بأنها واحدة من أفضل هواتف الشركة المخصصة للفئة المتوسطة والشباب، حيث تضم هذه الفئة من الهواتف ععدا من المواصفات والقدرات المميزة للغاية مع أسعار مناسبة تتوافق مع قدرات الطبقة المتوسطة والشباب.

 

سامسونج تعلن رسميا عن هاتفها الشبابي المميز Galaxy F34 .. سعر ومواصفات


أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، رسميا عن إطلاق هاتفها الشبابي المميز Galaxy F34 في الهند، حيث يتمتع الهاتف بعدد من المواصفات المتميزة في الشاشة والكاميرا بالإضافة إلى بطارية عملاقة سعة 6000 مللي أمبير.

 

هذا التطبيق يسرق بيانات واتساب وفيسبوك .. تحذير عاجل لجميع المستخدمين


حذر خبراء للأمن السيبراني في شركة Cyfirma من تطبيق شديد الخطورة يهاجم المستخدمين ويسرق جميع البيانات الخاصة بمستخدمي واتساب وفيسبوك، والتي من بينها بيانات حساسة مثل البيانات المصرفية وهو الأمر الذي ينذر بسرقة أموال المستخدمين.

 

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