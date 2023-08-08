عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

مفاجأة في مؤشرات تنسيق الجامعات

91.5% للطب و84% للهندسة .. مفاجآت بتنسيق المرحلة الأولى | وتنبيه هام للطلاب

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن تنسيق الثانوية العامة لهذا العام و عن الحدود الدنيا لكليات القمة . 

شاهد الفيديو 

 

 

 

قرر الدكتور  أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الأولى في تمام الساعة السابعة من مساء الخميس القادم الموافق 10 أغسطس، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

وتبين المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات 2023 وفق الأعداد التي يتجه الأعلى للجامعات لقبولها في كليات الطب، هي نفس الأعداد المقبولة العام الماضي، حيث إن هناك توجها إلى الثبات على الأعداد المقبولة بالعام الماضي، وهم 11 ألف طالب بكليات الطب.

وبالرجوع للبيانات المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم، فإنها توضح زيادة نسبة نجاح الطلاب في شعبة علمي علوم عن العام الماضي، بعد أن كانت 74.47%، لتصبح 78.81% هذا العام

ويقل عدد الحاصلين على 90% فأكثر هذا العام عن العام الماضي، ولكن ليس بنسبة كبيرة، حيث بلغ عدد الطلاب هذا العام 18319 طالبا، ومن ثم يمكن القول إن تنسيق كليات الطب وباقي كليات القطاع الطبي هذا العام لن يشهد تراجعا كبيرا، ولكن سيكون هناك انخفاض بسيط يصل إلى درجتين أو ثلاث درجات.

وجاءت الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى كالآتي: في الشعبة العلمية لعام 2022 كلية الطب البشري 91.6%، وكلية طب الأسنان 91.34%،  وكلية العلاج الطبيعي  90.73%، وكلية  الصيدلة 90%.

وبالتالي فمن المتوقع أن مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 علمي علوم بكليات  الطب أن تصل إلى 90.5% وقد تصل ل90% ، بينما الأسنان والصيدلة لن تتخطى اقل من 90%.

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عماله تفتح في الهدوم أكتر.. اعترافات سائق تطبيق اند درايف: جسمها بان كله

رد فعل مفاجئ من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. تفاصيل

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

العروسة تتحدث بنفسها| زوجها اتهمها بأنها راجل في ليلة الدخلة .. شاهد ردها عليه بالفيديو

انزلاقات وهبوط وانهيارات.. هل يتم تفريغ سد النهضة بعد الوصول للملء الرابع؟

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

ورطة جديدة.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقة الزمالك الفاشلة

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

موضوعات متعلقة

مراتي طلعت راجل .. تفاصيل مثيرة في واقعة عروس البحيرة.. فيديو

500 جنيه.. مفاجأة غريبة في أسعار الذهب وتفاصيل حول الدولار

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

مرتضى منصور يشكر سيد عبد الحفيظ ويوجه رسالة لـ شيكا وحازم إمام

هل يترك ليفربول؟.. عرض خيالي من اتحاد جدة لـ محمد صلاح

ابن مصر 2 .. أعلى شهادات ادخار في البنوك عقب قرار رفع الفائدة

700 جنيه انخفاضا من أعلى قيمة.. تراجع الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

أهلا بالأمطار.. الأرصاد تزف خبرا سارا حول حالة الطقس

ترشيحاتنا

بوتين يكشف السبب وراء رفع أسعار الفائدة.. تفاصيل

التعبئة والإحصاء: عدد السكان زاد 10.5 مليون نسمة في أقل من 7 سنوات

قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور في سب موظفة بإحدى الجهات الحكومية

إيطاليا تعلن إلغاء التأشيرة الذهبية للمواطنين من روسيا وبيلاروسيا

النيابة العامة تذيع فيديو لميثاق العدالة.. تفاصيل

قرار جديد بشأن العلاوات الخمس.. ماذا ينتظر أصحاب المعاشات؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير النودلز الكوري والصيني والبيض والدجاج وبأكثر من وصفة

من غير حيرة.. أهم أساسيات اختيار ديكور المنزل

بلدة تمنع سكانها من استخدام السيارات أعرف القصة كاملة

لو حد اغمى عليه في المترو.. اعرف الإسعافات الأولية

فيديو

أمطار رعدية وعواصف.. تحذير عاجل لسكان الإسكندرية وهذه المحافظات

91.5% للطب و84% للهندسة .. مفاجآت بتنسيق المرحلة الأولى | وتنبيه هام للطلاب

مراتي طلعت راجل .. تفاصيل مثيرة في واقعة عروس البحيرة.. فيديو

متحور جديد من فيروس كورونا يهدد العالم| أعراضه غريبه وينتشر بسرعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ