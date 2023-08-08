إسرائيل تعتقل مجموعة من الفلسطينيين بزعم التخطيط لنتفيذ عمليات إطلاق نار

زعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، أنه اعتقل مجموعة من الفلسطينيين، من نابلس وجنين شمالي الضفة الغربية المحتلة بزعم التخطيط لنتفيذ عمليات إطلاق نار ضد أهداف إسرائيلية.

وقال الشاباك بحسب "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، إنه خلال النشاط المشترك مع الجيش الإسرائيلي، اعتقل خلال الأشهر الأخيرة عدد من الفلسطينيين.

وادعى الشاباك أن المجوعة تم توجيهها من قبل علام كعبي، ناشط في الجبهة الشعبية يعيش في لبنان وأطلق سراحه في إطار صفقة شاليط.

ووفقا للصحيفة العبرية فأن كعبي هو ناشط معروف ، أصله من نابلس تم إبعاده الى قطاع غزة واليوم يعيش في لبنان.

وبحسب الشاباك يقود الكعبي نشاطات عدائية في إطارها يقوم بتجنيد نشطاء فلسطينيين، جزء منهم من أقرباءه، للقيام بعمليات في إسرائيل.

ولفت الشاباك إلى أن أحد المعتقلين هو مراد كعبي، من سكان مخيم بلاطة في نابلس، واعتقل خلال النشاط أيضا خالد أبو الهيجا من سكان جنين.

ووفقا للصحيفة فإنه خلال تحقيقات الشاباك مع مراد كعبي اتضح أنه تلقى تعليمات من قبل علام لتنفيذ عمليات إطلاق نار.

وقالت الصحيفة إنه في إطار التحقيق تم ضبط بندقيتين M-16 كانت بحوزتهم، وأن أبو الهيجا جند من قبل علام لتنفيذ عمليات وترأس خلية عسكرية تنشط في جنين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تقديم ضد الاثنين لوائح اتهام في المحكمة العسكرية بالضفة الغربية، بالاضافة للاثنين اعتقل فلسطينيين اضافيين خططوا عمليات.