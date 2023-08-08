ناس عقولها مريحاها.. تامر أمين يوجه رسالة للدجالين| فيديو

قال الاعلامي تامر امين ، موجها رسالة ضد الشعوذة والدجل :" فيه ناس كده عقولها مريحاها ومش بتوع بس الهلاوس السمعية والبصريه دول بتوع كل الهلاوس " .

وتابع الاعلامي تامر امين ، خلال برنامج " أخر النهار " ، والمذاع على فضائية " النهار " ، أن هذه الهلاوس عبارة عن اشياء ليست لها علاقة بالعلم .. وعندنا في مصر ظاهرة الدجالين والمشعوذين منذ القدم " .

وأردف :" فيلم البيضة والحجر تصدى لهذه الظاهرة .. وهناك شعوب يعشقوا ان يعيشوا في زمن الخرافة ".

وأوضح ، ان هناك شعوبا تعشق التسليم لمن يغسلون عقولهم بكلام في منتهى الهزي ومع ذلك يصدقون .