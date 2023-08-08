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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناس عقولها مريحاها.. تامر أمين يوجه رسالة للدجالين| فيديو

الاعلامي تامر امين
الاعلامي تامر امين

قال  الاعلامي تامر امين  ، موجها رسالة ضد الشعوذة والدجل  :" فيه ناس كده عقولها مريحاها ومش بتوع بس الهلاوس السمعية والبصريه دول بتوع كل الهلاوس " .

وتابع الاعلامي تامر امين ، خلال برنامج " أخر النهار " ، والمذاع على فضائية " النهار " ، أن هذه الهلاوس عبارة عن اشياء ليست لها علاقة بالعلم .. وعندنا في مصر ظاهرة الدجالين والمشعوذين منذ القدم " .

وأردف :" فيلم البيضة والحجر تصدى لهذه الظاهرة .. وهناك شعوب يعشقوا ان يعيشوا في زمن الخرافة ".

وأوضح ، ان هناك شعوبا تعشق التسليم لمن يغسلون عقولهم بكلام في منتهى الهزي ومع ذلك يصدقون .

الإعلامي تامر أمين الهلاوس السمعية برنامج آخر النهار فضائية النهار توك شو

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