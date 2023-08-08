"مبروك يا أهلاوية".. تامر أمين يزف مفاجأة سارة بشأن علي معلول

زف الإعلامي تامر أمين، مفاجأة مدوية لجماهير النادي الأهلي بشأن علي معلول، الظهير الأيسر لصفوف المارد الأحمر، وذلك بعد الأنباء التي تم تداولها خلال الفترة الماضية حول إمكانية رحيل النجم التونسي عن صفوف الفريق في الفترة المقبلة، وسط ترقب كبير من الجميع حول موقف اللاعب خاصة ، بعد تلقيه عدد من العروض في الدوي السعودي في الفترة الماضية.

تامر أمين يزف نبأ سار لجماهير الأهلي بشأن علي معلول

وقال "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار" إن الجميع كان يتحدث في الفترة الماضية حول رحيل علي معلول عن صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الصور الذي قام بطرحها على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، والتي اعتبرها البعض رسالة لاقتراب رحيله عن صفوف المارد الأحمر.

وأضاف تامر أمين، أنه تحدث في الأسبوع الماضي أنه غير قادر على تخيل النادي الأهلي بدون علي معلول، في ضوء ما قدمه النجم التونسي لصفوف النادي الأهلي في الفترة الماضية، خاصة أنه واحد من أبرز أيقونات النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، وساهم في العديد من البطولات للنادي الأهلي على مدار الفترة الماضية.

وأردف قائلا إنه وفقا لمعلومات لديه أن علي معلول جدد لصفوف النادي الأهلي لمدة موسمين إضافيين ليستمر في النادي الأهلي حتى عام 2025، لتستمر قصة النجم التونسي مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، "مبروك لعلي معلول، ومبروك لجماهير النادي الأهلي".

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أشارت في الأسابيع الماضية عن تلقي النجم التونسي علي معلول، عروضًا مغرية من المملكة العربية السعودية للانتقال لصفوف الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة، باعتباره واحد من أهم اللاعبين في مصر في الوقت الحالي، فضلا عن رغبة المملكة العربية السعودية في استقطاب النجوم في الدوري السعودي في الفترة المقبلة.

وكانت جماهير النادي الأهلي ناشدت بضرورة الحفاظ على علي معلول خلال الفترة المقبلة، باعتباره واحد من أهم اللاعبين في صفوف الفريق في الفترة الراهنة، وسط ترقب كبير من الجميع حول موقف اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.