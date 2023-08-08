فاروق الباز عن ارتفاع درجات الحرارة: الأرض طبيعتها التغير ولكننا تعودنا

كشف الدكتور فاروق الباز ، مدير مركز ابحاث الفضاء بجامعة بوسطن الامريكية عن اسباب ارتفاع درجات الحرارة ، قائلا أن الأرض دائما معرضة للتغيرات منذ نشأتها ، موضحا :" التغيرات واردة ولكننا تعودنا على وضع ما ".

وتابع الدكتور فاروق الباز ، خلال " زووم " لبرنامج " من مصر " ، والمذاع على فضائية " سي بي سي " ، أنه لا يوجد خوف من التغيرات ، ولا بد وأن نتأقلم مع التغيرات .

وأشار ، إلى أنه مع معرفة ان التغيرات دائمة لابد من الحفاظ ، وتقليل آثار التغير.

وشدد " الباز " على اهمية التوصل لحلول معقوله تقلل من تأثير الانسان السلبي على الارض ، من اجل تماشي كافة الدول مع الحلول .



https://fb.watch/mil_ePcTsz/?startTimeMs=220000&mibextid=UVffzb