مجموعي لم يسمح.. فاروق الباز: كنت عايز أدخل كلية طب جامعة القاهرة

أكد عالم الفضاء المصري فاروق الباز، أن الحصول على مجموع مرتفع في الثانوية العامة معيار جيد يدل على أن الإنسان سوف يستمر في العمل لتحقيق أهدافه.

وقال فاروق الباز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم ": "مجموعي في الثانوية العامة كان يؤهلني لدخول كليات العلوم".

وتابع فاروق الباز: "كنت عايز ادخل كلية الطب في جامعة القاهرة ومجموعي كان أقل من الالتحاق بـ كلية الطب جامعة القاهرة ".

واكمل فاروق الباز: "أن التفوق لا يعني الحصول على أفضل درجات في الثانوية العامة فقط ، فالثانوية العامة لا تعتبر مقياس التفوق في الحياة العملية بعد مرحلة الثانوية لكنها مؤشر".

ولفت فاروق الباز: "من الممكن ان يبدع أي طالب في أي كلية ولا يشترط أن يدخل كلية قمة مثل الطب والهندسة لتحقيق النجاح".