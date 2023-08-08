الأرصاد تزف بشرى عن موعد انخفاض الطقس وتوجه تحذيرا عاجلا .. فيديو

قال الدكتور محمود القياتي ، عضو المركز الاعلامي بهيئة الارصاد الجوية ، أن اقل درجة رطوبة تم تسجيلها اليوم على القاهرة الكبرى تعدت ال٤٠٪؜ ، وهو سبب الشعور بالانخفاض الكبير في الطقس ، ولكن درجات الحرارة سجلت ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية .

وتابع " القياتي " ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " من مصر " ، والمذاع على فضائية " سي بي سي " ، أنه على مدار الأيام المقبلة ، وحتى مطلع الأسبوع المقبل سيكون هناك تحسن مستمر ، وتحسن في حالة الطقس .

ولفت " القياتي "، إلى أن الرطوبة ستظل مرتفعة ولكن يقلل الاحساس بها وجود نشاط للرياح سيكون ملحوظا بشكل كبير يومي الخميس والجمعة .

وأردف ، أن نشاط الرياح سيسبب وجود اضطرابات في حركة الملاحة على البحر المتوسط ، وخاصة الساحل الغربي ، ويصل ارتفاع الموج ل 2.5 متر .

https://fb.watch/mineSF8WmM/?startTimeMs=133000&mibextid=UVffzb