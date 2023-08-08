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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تيارات السحب| "المصري للغوص" محذرا: اخرج من البحر فورا في هذه الحالة

غرق
غرق

كشف هشام الشوبكي، كبير مدربي الغوص، وعضو الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، عن تفاصيل تيارات سحب في البحار، والتي حذرت هيئة الأرصاد الجوية منها، مشيرا إلى أن هذه التيارات مميته.

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وأضاف هشام الشوبكي، في مداخلة  هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، هذا الأمر ليس جديدا ومعروف، ولما توقف وتلاقي المياه تسحب من تحت الأقدام في البحار، يجب الخروج فورا من المياه، وتعني أن هناك تيارات سحب.

تيارات سحب

وتابع هشام الشوبكي، كبير مدربي الغوص وعضو الاتحاد المصري للغوص والانقاذ، أنه لابد من ارتداء لايف جاكت لكل من ينزل للعوم في البحار سواء لمن يجيد العوم أم لا، مستدركا أنه يجب اتباع أخبار الأرصاد والتحذيرات من حالة البحر بالاهتمام وتيارات سحب.

تيارات سحب هشام الشوبكي الأرصاد أخبار الأرصاد أخبار الأرصاد الجوية

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