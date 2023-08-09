أخبار التوك شو|الأرصاد تزف بشرى عن موعد تحسن الطقس.. وتوطين صناعة النقل توفر 6 مليارات دولار

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها التقرير التالي:







ماهر فرغلي: «الإخوان» تحالفت مع الجماعات الإرهابية بعد أحداث 2011 .. فيديو

قال ماهر فرغلي الباحث في شئون الجماعات المتطرفة، إنّ جماعة الإخوان الإرهابية تحالفت مع الجماعات الإرهابية الأخرى بعد أحداث يناير 2011، كما تم الإفراج عن قيادات إرهابية كانوا مسجونين، فقد تعاون الإرهابي محمد البلتاجي وعادل شحتو الذي كان سيفجر جنازة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ولكن جرى تغيير مسار الجنازة.

لازم يستمر.. تامر عاشور: مهرجان العلمين الجديدة تم إعداده بشكل رائع



أبدى الفنان تامر عاشور عن سعادته بالمشاركة في مهرجان العلمين الجديدة، وتحدث عن التأثير الإيجابي لفعاليات المهرجان على الفن.

كامل الوزير: توطين صناعة النقل في مصر سيوفر 6 مليارات دولار

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن توطين صناعة النقل في مصر سيوفر 6 مليار دولار، مضيفا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتدعيم القطاع الخاص، وصندوق النقد الدولي ليس له أي علاقة بهذا الأمر.

الأرصاد تزف بشرى عن موعد انخفاض الطقس وتوجه تحذيرا عاجلا .. فيديو

قال الدكتور محمود القياتي ، عضو المركز الاعلامي بهيئة الارصاد الجوية ، أن اقل درجة رطوبة تم تسجيلها اليوم على القاهرة الكبرى تعدت ال٤٠٪؜ ، وهو سبب الشعور بالانخفاض الكبير في الطقس ، ولكن درجات الحرارة سجلت ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية.

فاروق الباز عن ارتفاع درجات الحرارة: الأرض طبيعتها التغير ولكننا تعودنا

كشف الدكتور فاروق الباز ، مدير مركز ابحاث الفضاء بجامعة بوسطن الامريكية عن اسباب ارتفاع درجات الحرارة ، قائلا أن الأرض دائما معرضة للتغيرات منذ نشأتها ، موضحا :" التغيرات واردة ولكننا تعودنا على وضع ما ".



المسلماني: الذكاء الاصطناعي أخطر شيء بالقرن الـ 21.. ويمكن أن يدمر الحضارات

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن تدمير الحضارات هو أخطر تكنولوجيا موجودة في عصرنا الحالي، مشيرا إلى أن الذكاء الإصطناعي هو أخطر شيء في القرن الـ 21 وفقا لما صرح به ايلون ماسك.

ناس عقولها مريحاها.. تامر أمين يوجه رسالة للدجالين| فيديو

قال الاعلامي تامر امين ، موجها رسالة ضد الشعوذة والدجل :" فيه ناس كده عقولها مريحاها ومش بتوع بس الهلاوس السمعية والبصريه دول بتوع كل الهلاوس " .

وزير العدل: العاصمة الإدارية مدينة متطورة وأنُشئت في زمن قياسي

أعرب المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن سعادته الكبيرة بما شهدته العاصمة الإدارية الجديدة من تطوير واضح قائلا: "اليوم فعلا يوم من أيام مصر، لو رجعنا لـ 6 سنوات لورا سنجد العاصمة الإدارية كانت فكرة ليس أكثر، ولكن الآن أصبحت موجودة على أرض الواقع".



برلماني: الدين العام للدولة ليس عيبا.. فيديو

قال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن الدين العام للدولة ليس عيبًا، ولكن هناك بعض المحددات للدين مثل سبب الاستدانة، وفائدة الدين، وتوقيت سداد الدين.



حلمي النمنم: ما يحدث على حدود مصر الإقليمية خطير لأبعد درجة ممكنة

قال الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الدول الإقليمية التي سعت للمصالحة مع مصر، ووسطت بعض الأطراف للحديث مع مصر حول المصالحة مع مصر ليس حبا في الدولة المصرية، ولكن لأن مصر أصبحت دولة قوية في المنطقة.



ضياء رشوان: الأهم من الحوار الوطني وجود الحالة داخل الجلسات بين المشاركين

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الأهم من جلسات الحوار الوطني هو حالة الحوار الوطني نفسها، وهي حالة دائمة بوجود اللجان أو بدون اللجان، وهذا ما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجود حالة تواصل لترتيب أولويات العمل الوطني، يجب أن نسمع بعضنا.



أسامة ربيع: أشكر غواصي قناة السويس على نجاح انتشال القاطرة فهد.. فيديو

قال الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس، تعقيبا على إعلان القناة نجاح انتشال القاطرة فهد، إن العملية لم تكن سهلة، والرافعة كانت على عمق 27 مترا.

بالحجاب.. بسمة وهبة تخصص حلقة في حب آل بيت رسول الله

خصصت الإعلامية بسمة وهبة حلقاتها اليوم الثلاثاء بتاريخ 8‏/8‏ في حب آل بيت رسول الله وقدمت بسمة وهبة الحلقة بالحجاب وكان في ضيافتها المنشد إيهاب يونس والشيخ يسري عزام.



كامل الوزير: في نهاية 2024 لن نستورد أي عربة للنقل بكافة أشكاله

كشف كامل الوزير، وزير النقل، أن ممر العريش طابا له خصوصية وأهمية كبيرة جدا، مضيفا أن ممر العريش طابا يبدأ من ميناء طابا على خليج العقبة والبحر الأحمر وحتى ميناء العريش على البحر المتوسط ويربط بينهما خط سكك حديدية من طابا إلى العريش.



إنشاء 7 مصانع للسكك الحديدية في مصر.. تفاصيل

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أننا نعمل حاليا على إنشاء 7 مصانع للسكك الحديدية في نفس الوقت لاحتياجات السكك الحديد في مصر.

