وباء جديد يهدد العالم | ماذا يحدث ؟

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول ما عرضته فضائية " العربية " من تقرير عن مرض جديد يحير العلماء يطلق عليه المرض "x"، وأثار حالة من الاستنفار في الأوساط الطبية.

وأوضح التقرير أن خبراء الصحة العمة صرحوا بأن مصدر المرض قد يكون حيوانا بريا أو أليفا، وينتقل للبشر من خلال طرق مختلفة.

وتابع التقرير أن منظمة الصحة العالمية أدرجت المرض الجديد في قائمة الأوبئة العالمية على الرغم من الغموض الذي يحيط به

وأكمل التقرير أن مجموعة من العلماء البريطانيين بدأوا في تطوير لقاحات للمرض تجنبا لحدوث جائحة مثل كورونا ، ويعمل أكثر من 200 عالم على تطوير اللقاحات لهذا المرض الجديد.

ولفت التقرير إلى أن التغيرات المناخية والاحتباس الحراري قد يجعل العالم عرضة لجائحة جديدة مثل جائحة كورونا السابقة ..

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