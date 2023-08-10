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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى قمر يعلن موعد طرح أولاد حريم كريم

أولاد حريم كريم
أولاد حريم كريم

كشف الفنان مصطفى قمر عن موعد طرح أحدث أفلامه أولاد حريم كريم وذلك من خلال فيديو قام بطرحه على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.

وقال مصطفى قمر فى الفيديو إن الفيلم سوف يتم طرحه نهاية شهر أغسطس وتحديدا يوم 30 من هذا الشهر فى جميع السينمات.
 

مصطفى قمر ينتهى من تسجيل أغاني الفيلم

وانتهى الفنان مصطفى قمر من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلمه الجديد أولاد حريم كريم استعداد لعرضه خلال الفترة القادمة.

الأغنية من كلمات وألحان مطرب الراب الشهير مروان السداوي ومن المفترض أن يتم طرحها قبل موعد عرض الفيلم بأسبوعان حيث يتم الترويج للفيلم بهذه الأغنية التى يعتبرها مصطفى قمر مفاجأة للجمهور.

 

مصطفى قمر ينتهى من تصوير حريم كريم

انتهى الأسبوع الماضي  فريق عمل فيلم "أولاد حريم كريم" من تصوير مشاهدهم بشكل كامل وحددت الشركة المنتجة شهر أغسطس المقبل كموعد لعرضه بالسينمات.

واحتفل كل نجوم الفيلم بعد الانتهاء من التصوير علي أنغام أغنية "لسه حبايب" للنجم مصطفى قمر وسط جو ملئ بالبهجة والسعادة.

فيلم "اولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة،  داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس،  ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

 

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم  "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا  وتحديدا في عام 2005 ، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين وياتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس أيضا.

وهناك عدد من الشخصيات انتهت مع نهاية أحداث الجزء الأول، ولن يكون لها امتداد مع الأحداث الجديدة، مثل شخصية ياسمين عبد العزيز، طلعت زكريا، إدوارد، محمد شاهين، هناء الشوربجي.

يذكر أنّ فيلم "حريم كريم" عُرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

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