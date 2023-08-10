مختار نوح: عمر التلمساني كان مخادعا وصاحب قدرة كبيرة على التخفي

قال مختار نوح، الخبير في شئون الجماعات المتطرفة، إن عمر التلمساني المرشد الأسبق لجماعة الإخوان الإرهابية كانت لديه قدرة غير عادية على تكتم الحقيقية الذت ظهرت بها الجماعة في ذلك الوقت وأنه أسس منهجا آخر للجماعة يختلف عن منهج حسن البنا.

وأضاف مختار نوح، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن التلمساني خدعه، فقد كان يظهر أنه بعيد عن العنف تماما، كما أن التلمساني لم يكن يلجأ إلى الإفصاح عن الأفكار الحقيقية للجماعة أمام أفرادها مثل القول بأن 15 ألف مقاتل قادرين على ما أسماه بـ"فتح مصر والعالم"، ولم يقسم المجتمع إلى فرد مسلم وكافر، مفسرا هذا الأمر بأنه كانت لديه قدرة رهيبة على التخفي وإظهار خلاف ما يبطن، حتى إنه كان المرشد الوحيد الذي أقام علاقات مع الصحفيين.

وتابع مختار نوح، أنّه انضم إلى الجماعة على يد عمر التلمساني، حيث عاشت الجماعة في عهده أزهى عصورها، بعدما منحها الرئيس الأسبق محمد أنور السادات حرية واسعة جدا في العمل والحركة والقانون والمؤسسات والتربية والاقتصاد والمدارس والمصانع.

وتابع الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة، أنّ منهج التلمساني إما كان ذكيا جدا او خفيا جدا، وكانت هناك مساجد خاصة بالإخوان مثل مسجد الخلفاء الراشدين ومنطقة مصر الجديدة كلها والجمعية الطبية: "عرفنا الإخوان في هذا الوقت وعلى هذا الفكر وعلى هذا النحو في نهاية سبعينيات القرن الماضي".