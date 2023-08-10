عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مختار نوح: عمر التلمساني كان مخادعا وصاحب قدرة كبيرة على التخفي

مختار نوح
مختار نوح

قال مختار نوح، الخبير في شئون الجماعات المتطرفة، إن عمر التلمساني المرشد الأسبق لجماعة الإخوان الإرهابية كانت لديه قدرة غير عادية على تكتم الحقيقية الذت ظهرت بها الجماعة في ذلك الوقت وأنه أسس منهجا آخر للجماعة يختلف عن منهج حسن البنا.

خبير استراتيجي: شهادة حسام الغمري ضد جماعة الإخوان الإرهابية كشفت مخططاتهم الخارجية

الغمري يكشف دور الاتحاد الأوروبي والمخابرات البريطانية في تحريض الإخوان

وأضاف مختار نوح، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن التلمساني خدعه، فقد كان يظهر أنه بعيد عن العنف تماما، كما أن التلمساني لم يكن يلجأ إلى الإفصاح عن الأفكار الحقيقية للجماعة أمام أفرادها مثل القول بأن 15 ألف مقاتل قادرين على ما أسماه بـ"فتح مصر والعالم"، ولم يقسم المجتمع إلى فرد مسلم وكافر، مفسرا هذا الأمر بأنه كانت لديه قدرة رهيبة على التخفي وإظهار خلاف ما يبطن، حتى إنه كان المرشد الوحيد الذي أقام علاقات مع الصحفيين.

 

وتابع مختار نوح، أنّه انضم إلى الجماعة على يد عمر التلمساني، حيث عاشت الجماعة في عهده أزهى عصورها، بعدما منحها الرئيس الأسبق محمد أنور السادات حرية واسعة جدا في العمل والحركة والقانون والمؤسسات والتربية والاقتصاد والمدارس والمصانع. 

 

وتابع الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة، أنّ منهج التلمساني إما كان ذكيا جدا او خفيا جدا، وكانت هناك مساجد خاصة بالإخوان مثل مسجد الخلفاء الراشدين ومنطقة مصر الجديدة كلها والجمعية الطبية: "عرفنا الإخوان في هذا الوقت وعلى هذا الفكر وعلى هذا النحو في نهاية سبعينيات القرن الماضي".

مختار نوح الإخوان جماعة الإخوان عمر التلمساني اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو وفتوح إلى الأهلي؟ تفاصيل مثيرة تحسم مصير ثنائي الزمالك

إصابات عديدة.. بيان عاجل من تركيا بعد وقوع زلزال قوي

بيان عاجل من الأرصاد للتحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 أيام

ياسمين عبد العزيز لـ العوضي: عايز تطلقني عشان نفخت شفايفي!!

عاجل| ننشر موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

مش بـ 670 ولا حتى 500| الكتب الخارجية تثير أزمة "داخلية".. وهذه أسعارها في الأسواق

تنسيق المرحلة الثانية 2023 .. الموعد ورابط التسجيل

بعد ملامسة مواطن عفتها.. عقوبات تنتظر سائقا بتطبيق إن درايف

ترشيحاتنا

هل الاغتسال من الجنابة يغني عن غسل الجمعة ؟.. لجنة الفتوى ترد

أمين صندوق اتحاد كرة اليد: اللاعبون كانوا على قدر المسئولية في المباراة

ثروت سويلم مهاجما بيريرا: بلا بصمة.. وراتبه يحل أزمة مستحقات الحكام

أستاذ هندسة طاقة: هناك مؤشرات أن أزمة الكهرباء في طريقها إلى الحل

دعاء يوم الجمعة لشفاء المريض .. انتهز ساعة الاستجابة وردده بخشوع

مستشار رئيس النيجر يفجر مفاجأة عن سبب اعتقاله والانقلاب عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيزو وفتوح إلى الأهلي؟ تفاصيل مثيرة تحسم مصير ثنائي الزمالك

تاريخ في البلاعة.. تفاصيل استخدام تمثال روماني لسد غرفة صرف صحي بالإسكندرية

مش بـ1000 جنيه| حقيقة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية.. ومديرة دار نشر تفجر مفاجأة

فوائد لا تحصى| ماذا يفعل التين الشوكي بجسم الإنسان؟.. طبيب يفجر مفاجأة

فيديو

راتب يصل لـ 127 ألف جنيه.. آخر موعد للتقديم بوظائف قطر

ظاهرة كونية منتظرة.. وتحذير من مخاطر النظر إلى السماء/ فيديو جراف

فيها سم .. تحذير عاجل وخطير بسبب أدوية فاسدة

عاجل.. تفاصيل زلزال وقع بالقرب من دمياط | ماذا حدث ؟..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

اﻟﻤﺰﻳﺪ