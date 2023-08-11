فارق ع الكل.. المطرب أبو يستعد لطرح أغنية جديدة

يستعد المطرب أبو لطرح أغنية جديدة ضمن أغاني ألبومه الجديدة الذى بدأ فى طرح أغانيه مع بداية فصل الصيف.



وأعلن أبو عن استعداده لطرح أغنية بعنوان فارق ع الكل، وقام بطرح البوستر الدعائى لها عبر صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليها قائلا: فارق ع الكل.. قريبا.. متحمس جدا للأغنية دي

أبو يتحدث عن ألبومه الجديد

استضافت الإعلامية شيرين سليمان، خلال برنامجها "سبوت لايت" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، المطرب "أبو" الذي يفتح صندوق أسراره و يكشف عن اسم النجم الكوميدي الذي كان سببا في اختيار أسم شهرته.

وتحدث المطرب "أبو"، عن ألبومه الجديد، قائلا: "أول تراك في الألبوم الجديد نزل"، لافتا: "الألبوم الجديد اسمه "فارق على الكل".

وأضاف: "أنا بحب كملحن أني ألحن أغاني مبهجة، لأن الأغاني المبهجة هي اللي بتدخل القلب حتى لو فيها كلام تقيل". وأشار المطرب "أبو"،: "الألبوم الجديد هيكون فيه 7 أغاني، وتعاونت فيه مع ناس كتير جدا".

وقال المطرب "أبو"،: "سبت شغلى فى شركة انترناشيونال عشان أحقق حلمي في الفن"، لافتا: "كنت أعاني من الإحباط واليأس كثيرا في حياتي".

وأضاف المطرب "أبو"،: “اللي عايز يعيش حياته ويوصل لحاجه هو عايزها ميزهقش ويكمل حياته”. وكشف المطرب "أبو"، عن اسمه الحقيقي قائلا: "اسمي محمد أبو العينين، وأبو العينين كانت صعبة على العيال الصغيرة لذلك بقت "أبو".