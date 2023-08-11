استاذ بطب عين شمس: مساع لتقليل استيراد الدواء.. فيديو

قال الدكتور أشرف عقبة ، رئيس اقسام الباطنة بطب عين شمس سابقا تعليقا على متابعة رئيس الوزراء عدد من الملفات المرتبطة بالمنظومة الصحية، إن الدواء أصبح من أساسيات الحياة مثل الماء والغذاء ، وبالتالي فإن هيئة الشراء الموحد تسعى لتوفير كافة الادوية من اجل أن يجد كل مريض الدواء المناسب له .

وتابع أشرف عقبة ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أن الدراسات التي تقوم بها هيئة الشراء الموحد تقوم على اربعة اساسيات مهمة جدا، أولها توفير الأدوية الرئيسية ، وترشيد استهلاك الدواء ، ووضع اولويات للاصناف الهامة ، وتوطين صناعة الدواء في مصر .

ولفت عقبة، إلى أن هناك مساعي لتقليل استيراد الدواء من الخارج، مشيرا إلى أن مصر لديها عدد من الشركات المنتجة للادوية اصبحت على مستوى عالي جدا .

وأردف، أنه لابد وان يكون هناك نوعا من ترشيد استهلاك الأدوية لأن هناك بعض المرضى يفرط في استخدام الدواء دون ضرورة، منوها بضرورة الحصول على الدواء المناسب من الطبيب المعالج.



