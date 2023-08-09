أشرف عقبة: 100 يوم صحة تشمل جميع الفئات العمرية

كشف الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس سابقا، تفاصيل مهمة عن حملة 100 يوم صحة، مشيرا إلى أن أنها تكثف جهود كل المبادرات السابقة التي جرى إطلاقها من أجل الحفاظ على صحة المواطن المصري.

وأضاف أشرف عقبة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، أن تشمل جميع الفئات العمرية والكشف عن الأنيميا، والتقزم للأطفال، وسرطان الثدي للسيدات، ورعاية الأسرة، وفحص الأمراض السارية من ضغط، وسكر لكبار السن.

وتابع الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس سابقا، أن مبادرة 100 يوم صحة تهتم بالكشف المبكر عن الأمراض، والتعامل مع الحالات مبكرا، مما يعطي نتائج أفضل.



