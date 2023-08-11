استشاري طب نفسي: مواقع التواصل الاجتماع لها تأثيرات سلبية وتشاؤمية

قال الدكتور جمال فيروز، استشاري الطب النفسي، إن بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط فتأثير مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك سلبياً ومصدر للأفكار التشاؤمية والمحبطة وخاصًة بفترة مهبطة او تغيرات اقتصادية وسياسية وتصدر أفكار خاطئة للشباب والأفراد.

وأضاف استشاري الطب النفسي ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدراسات المصدرة من جامعة «أوكسفورد» حول عدم قيام مواقع التواصل الاجتماعي بتصدير الأفكار السلبية تلك من جهة خاصة بهم، لكن لدى المناطق العربية فهو مصدر أساسي للأفكار السلبية والأمراض؛ «خسرنا بسبب السوشيال ميديا من الناحية المادية والنفسية والاجتماعية».

وتابع، «فيروز»، أن الشعور بالنقص والحرمان نتيجة عرض بعض الناس للأفكار وإذ كانت كاذبة، فيصدر ذلك تأثير إحباطي خاصًة على الشخصيات العُصابية التي تتأثر بسهولة بمواقع التواصل الاجتماعي.