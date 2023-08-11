مديرية العمل بأسوان تنظم الدورة التدريبية الثانية للتسويق الإلكتروني

نفذت مديرية العمل بأسوان فعاليات الدورة التدريبية الثانية للتسويق الإلكترونى بمركز التدريب المهنى بالمحمودية التابع بالمديرية، وذلك فى إطار الشراكة بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمى .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإهتمام بالشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم لتمكينهم من المشاركة فى سوق العمل الحر ، ووفقاً لتكليفات وزير العمل حسن شحاتة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

التسويق الإلكترونى

ونقل فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان تحيات وزير العمل ومحافظ أسوان للمتدربين لحرصهم على التدريب وإكتساب المهارات والمعارف التى تؤهلهم لسوق العمل ، مقدماً شكره لبرنامج الأغذية العالمى على تنظيم مثل هذه البرامج التى يتطلبها سوق العمل حتى يستطيع الشباب تنفيذ مشروع خاص بأقل تكلفه ، والتى أصبحت لغة العصر الحالى .

وناشد مدير مديرية العمل المتدربين على الجد والإجتهاد خلال التدريب وتقديم مشاريع تليق بهم فى نهاية الدورة التدريبية ، فيما وجه المتدربين الشكر والتقدير للقيادة السياسية على حرصها الدائم والدؤب للإرتقاء بمستوى الشباب ، مقدمين شكرهم أيضاً للوزير حسن شحاته ، والمحافظ أشرف عطية على إتاحة مثل هذه التدريبات المجانية فى مراكز تدريبية مميزة تنافس أفضل المراكز الأخرى .

وكان شهد مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة ختام الدورة التدريبية " للبرنامج التطبيقى على أساسيات الإدارة الرقمية للمشروعات " للعاملين المعنيين بمختلف أجهزة المحافظة والتى استمرت فعالياتها على مدار 3 أيام تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

وأشاد اللواء أشرف عطية بروح التعاون والتنسيق المتواصل بين المحافظة ووزارة الإتصالات لتوفير الدعم اللازم لتنمية الجهود المبذولة ضمن خطة التطوير المؤسسى والتحول الرقمى والتكنولوجى بما يساهم فى تحقيق طفرة ونقله نوعية تواكباً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوسع فى تطبيق المشروع القومى " مصر الرقمية - ورؤية مصر 2030 " .