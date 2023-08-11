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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 11-8-2023

أسعار الذهب في الإمارات
أسعار الذهب في الإمارات

تراجعت أسعار الذهب في الإمارات علي مدار تعاملات الاسبوع الماضي بقيمة دارهما في الجرام الواحد.

 

يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم الجمعة 11 أغسطس  2023 وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الامارات بـ الدرهم الاماراتى.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة :

تتأثر أسعار الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية مقابل الدرهم وفقا لموقع gold price today.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب بدون مصنعية في الإمارات اليوم الجمعة  مقابل الدرهم الإماراتي:

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة للجرام عيار 24  نحو 238 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة للجرام عيار 22 نحو 218 درهم إماراتى.  

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة للجرام عيار 21 نحو  208.25 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة للجرام عيار 18 نحو  178.50 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة للجرام عيار 14 بلغت نحو  138.75 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة  للجرام عيار 12 وصلت نحو 119. درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة  لـ الأوقية بلغت نحو 7402 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 1666 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة  لـ الكيلو سجلت نحو 238000 درهم إماراتى.

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ارتفاع الطلب على الذهب في مصر يرفع سعر الجرام إلى 2180 جنيها

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عيار 21 يسجل 2170 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم| فيديو

عوامل تحدد أسعار الذهب فى الإمارات:

تعتبر اسعار الذهب اليوم الإمارات من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في دبي ومختلف مدن الامارات قابلة للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وتالياً أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب في الإمارات:

معدل الفائدة الرئيسية: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

سوق الذهب في دبي

يعدّ سوق الذهب في دبي من ابرز الوجهات السياحية في الإمارات لكونه من أقدم وأجمل الأسواق التراثية في الإمارة بحسب البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.


ويضمّ سوق الذهب في دبي العديد من الخيارات الرائعة ذات الجودة العالية التي ترضي كافة الأذواق، وتتولى حكومة دبي الإشراف على جميع المنتجات لضمان جودتها وأصالتها.

ويُعرض الذهب والألماس واللؤلؤ والبلاتينوم والفضّة في هذا السوق الذي يقع في منطقة ديرة مقابل خور دبي على بُعد مسافةٍ قصيرة من الأسواق الأخرى ومحطات قوارب العبرة 

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