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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

امطار السعودية..

ابقوا في أماكن آمنة.. نداء عاجل من الدفاع المدني السعودي

ارشيفي
ارشيفي

وجهت  المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية نداء عاجلا إلى الجميع بضرورة الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية صيفية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الجمعة حتى الإثنين المقبل.

و بناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد، ذكرت المديرية  أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والكامل ومناطق عسير والباحة وجازان بحسب صحيفة سبق السعودية.

ونبهت كذلك  إلى احتمالية هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار على مناطق المدينة المنورة وتبوك ونجران، وستتأثر منطقة الرياض بهطول أمطار خفيفة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل حوطة بني تميم والأفلاج والسليل والخرج والحريق والمنطقة الشرقية.

كما نصحت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع بضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

أمطار رعدية وسيول.. الأرصاد السعودية تحذر هذه المناطق من طقس اليوم

أمطار رعدية ورياح نشطة.. تحذير من الأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم

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