مدينة عربية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

نقلت صحيفة هسبريس المغربية عن موقع “إلدورادو ويذر”، المتخصص في قياس درجات الحرارة عبر العالم وتوقع حالات الطقس، تصنيف مدينة أكادير المغربية ضمن أكثر مدن العالم تسجيلا لدرجات حرارة مرتفعة، حيث سجلت 49,2 درجة مئوية إلى حدود منتصف اليوم الجمعة.

وحسب الموقع المتخصص في قياس درجات الحرارة؛ فقد حلت عاصمة جهة سوس ماسة في الرتبة الـ14 ضمن قائمة الموقع المتخصص، التي تصدرتها مدينة “خانقين” العراقية مسجلة 51,1 درجة مئوية.

وضمت القائمة التي شملت 15 مدينة عالمية، 11 من الحواضر العراقية الأخرى ومدينتين إيرانيتين.

يذكر أن المديرية العامة للأرصاد الجوية توقعت تسجيل موجة حر مع درجات حراة تتراوح ما بين 37 في 49 درجة مئوية بعدد من مناطق المملكة، ابتداء من اليوم الجمعة وإلى غاية يوم الأحد المقبل