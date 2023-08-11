بعد حفل روما.. الموسيقيين تفتح النار على ترافيس سكوت

حادثة حفل ترافيس سكوت في روما أثبتت أننا على حق

علق الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، على حادث حفل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت الذى أقيم فى إيطاليا وإصابة نحو 70 شخصا.

وأضاف المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، قرار الفنان مصطفى كامل بمنع حفل ترافيس سكوت كان صائبا خوفا من حدوث أعمال عنف وإصابات، وكان الجميع سيصوب سهامه نحو مجلس النقابة.



حفل ترافيس سكوت في روما

تابع الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، ترافيس سكوت إمكانياته محدودة جدا وما يقوم به خلال الحفل للتغطية على ضعفه، متابعا أن : أداؤه على المسرح كله هبد وتخبيط وإزعاج، مضيفا: حادثة حفل ترافيس سكوت في روما أثبتت أننا على حق".