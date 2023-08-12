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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أشهر سيارة في مصر بـ 30 ألف جنيه

فيات 128 موديل عام
فيات 128 موديل عام 1990

يضم السوق المحلى المصرى الكثير من الأشكال لطرازات السيارات المستعملة ، والتى اصبحت من أكثر المركبات انتشارا حليا ، فمنها الاقتصادية والمتوسطة وايضا الفارهة .

فيات 128 موديل عام 1990 

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء ، يبحثون عن السيارات المستعملة ذات السعر المنخفض ، بعد أن أصبح شراء سيارة جديدة " زيرو " حلم بعد ارتفاع أسعارها .

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و انتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة ، والتى عرضت سيارة من اشهر السيارات المستعملة انتشارا فى مصر ، وهى فيات 128 موديل 1990 .

فيات 128 موديل عام 1990 

وكتب صاحب الاعلان ان السيارة " موديل 90 مرور بنها رخصه لشهر 2 وسنتين عالشباك باسمي بدون توكيلات كراسي بتاع عربيه رينو لسه جايبهم استيراد كاسيت جديد بطاريه جديده فرش ابواب جديد " .

فيات 128 موديل عام 1990 

ومن المعروف ان السيارة فيات 128 موديل عام 1990 ، تستمد قوتها من خلال محرك يتكون من 4 أسطوانات "4 سلندر" تبلغ سعته 1100 سي سي، بقوة 47 حصانا، متصل بناقل حركة يدوي الأداء "مانيوال" من 4 سرعات.

فيات 128 موديل عام 1990 

اما عن سعر السيارة فيات 128 موديل عام 1990 ، فذكر صاحب الاعلان ان سعرها بـ 30 الف جنيه ومن الممكن تخفيض الف جنيه اخرى لتصبح بـ 29 الف جنيه .

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