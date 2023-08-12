أشهر سيارة في مصر بـ 30 ألف جنيه

يضم السوق المحلى المصرى الكثير من الأشكال لطرازات السيارات المستعملة ، والتى اصبحت من أكثر المركبات انتشارا حليا ، فمنها الاقتصادية والمتوسطة وايضا الفارهة .

فيات 128 موديل عام 1990

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء ، يبحثون عن السيارات المستعملة ذات السعر المنخفض ، بعد أن أصبح شراء سيارة جديدة " زيرو " حلم بعد ارتفاع أسعارها .

و انتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة ، والتى عرضت سيارة من اشهر السيارات المستعملة انتشارا فى مصر ، وهى فيات 128 موديل 1990 .

فيات 128 موديل عام 1990

وكتب صاحب الاعلان ان السيارة " موديل 90 مرور بنها رخصه لشهر 2 وسنتين عالشباك باسمي بدون توكيلات كراسي بتاع عربيه رينو لسه جايبهم استيراد كاسيت جديد بطاريه جديده فرش ابواب جديد " .

فيات 128 موديل عام 1990

ومن المعروف ان السيارة فيات 128 موديل عام 1990 ، تستمد قوتها من خلال محرك يتكون من 4 أسطوانات "4 سلندر" تبلغ سعته 1100 سي سي، بقوة 47 حصانا، متصل بناقل حركة يدوي الأداء "مانيوال" من 4 سرعات.

فيات 128 موديل عام 1990

اما عن سعر السيارة فيات 128 موديل عام 1990 ، فذكر صاحب الاعلان ان سعرها بـ 30 الف جنيه ومن الممكن تخفيض الف جنيه اخرى لتصبح بـ 29 الف جنيه .