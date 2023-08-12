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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21|أخبار تهمك

أخبار تهمك
أخبار تهمك

نشر موقع “صدى البلد”، اليوم السبت 12-8-2023، أسعار الذهب، وآخر تحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، ومتابعة الأرصاد ودرجات الحرارة، وهي مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يهتم بها المواطنون ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.
 

سجل سعر الذهب اليوم 


سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2526 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2210 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى  1894 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17680 جنيه

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت:

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 34.12 جنيه للبيع، و 34 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.52 جنيه للبيع، و39.38 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.64  جنيه للبيع، و100.30 جنيه للشراء.

 

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

فيما أكدت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن البلاد مازالت تشهد حالة من التحسن في الأحوال الجوية ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى يسجل 34 درجة مئوية في الظل؛ نتيجة التأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على امتصاص درجات الحرارة، بجانب تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط معتدلة في درجة حرارتها.
 

طقس اليوم السبت
 

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمالية، ويبقى شديد الحرارة على المناطق الجنوبية، لافتة إلى أن الرطوبة مازالت مستمرة؛ ولكن وجود نشاط في الرياح يقلل من الاحساس بها.

ولفتت إلى أن اضطراب الملاحة البحرية مازال مستمرًا على خليج السويس بسبب وجود نشاط في حركة الرياح، حيث تتراوح سرعتها مابين الـ 50 والـ 60 كم/ ساعة والذي يعمل ارتفاع الأمواج من 2.5 لـ 3 متر.

وأشارت إلى أن ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط ومنها العلمين والاسكندرية وبلطيم وبورسعيد ودمياط مازال مستمرًا اليوم أيضًا، محذرة من أن ارتفاع الأمواج يمثل خطورة على السادة المصاطفين ويجب توخي الحذر الشديد، معقبة: “ارتفاع الأمواج ده غير مناسب لأعمال التنزه”.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:
العظمى الصغرى

القاهرة 34 - 25
الإسكندرية 30 - 23
الإسماعيلية 35 - 23
الغردقة 39 -28
أسوان 41 - 29
سوهاج 37 - 25
المنيا 37 - 24
 

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