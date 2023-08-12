موجز السوشيال.. فرج عامر: بيراميدز يفسد صفقات الأهلي.. الرجاء يتعاقد مع عمرو وردة موسمين

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، متابعيه منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب محمد فرج عامر: "نادي بيراميدز يسعي جاهدا لافساد اي صفقة يرغب الاهلي في تحقيقها، وآخرها صفقة انتقال بوبو لاعب فيوتشر للاهلي، المهم ان المتضرر هو اللاعب الذي وجد نفسة ماسك الهوا".

شارك محمود كهربا، صورة مع أمح الدولي، أحد أشهر مشجعي النادي الأهلي، عبر حسابه على “إنستجرام”.

وكشف عن تعرضه لوعكة صحية، وكتب: “ألف سلامة عليك يا أمح، ربنا يشفيك ويعافيك، جلطة بالمخ، دعواتكم يقوم بالسلامة”.

كشف الإعلامي الرياضي خالد الغندور، عن صفقة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “الرجاء المغربي يعلن ضم اللاعب عمرو وردة لمدة موسمين قادمين في صفقة انتقال حر”.