عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال.. فرج عامر: بيراميدز يفسد صفقات الأهلي.. الرجاء يتعاقد مع عمرو وردة موسمين

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

إفساد صفقات الأهلي.. فرج عامر يعلق على ضم بيراميدز لـ بوبو

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، متابعيه منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب محمد فرج عامر: "نادي بيراميدز  يسعي جاهدا لافساد اي صفقة يرغب الاهلي في تحقيقها، وآخرها صفقة انتقال بوبو لاعب فيوتشر  للاهلي، المهم ان  المتضرر هو اللاعب الذي وجد نفسة ماسك الهوا".

 

جلطة بالمخ.. كهربا يطمئن على أمح الدولي في المستشفى

شارك محمود كهربا، صورة مع أمح الدولي، أحد أشهر مشجعي النادي الأهلي، عبر حسابه على “إنستجرام”.

وكشف عن تعرضه لوعكة صحية، وكتب: “ألف سلامة عليك يا أمح، ربنا يشفيك ويعافيك، جلطة بالمخ، دعواتكم يقوم بالسلامة”. 

 

رسمياً الرجاء المغربي يضم عمرو وردة لموسمين

كشف الإعلامي الرياضي خالد الغندور، عن صفقة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “الرجاء المغربي يعلن ضم اللاعب عمرو وردة لمدة موسمين قادمين في صفقة انتقال حر”. 

 

الأهلي والرجاء اللاعب عمرو وردة النادي الأهلي امح الدولي خالد الغندور رئيس نادي سموحة صفقة انتقال حر فرج عامر رئيس نادي سموحة نادي بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للموظفين وأصحاب المعاشات.. حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 450 جنيها

أم العريس.. من هي أماني سوكا زوجة عمرو أديب قبل لميس الحديدي؟.. صور

لا يناسب طموحنا.. شقيق أشرف بن شرقي يوجه صدمة لـ بيراميدز.. خاص

المليار التاسع.. صورة فضائية تكشف الجديد عن سد النهضة وتأثيره على مصر

بعائد 20%| شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

الطب 92% وأسنان 91% .. مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

نجم الزمالك يعلن تفاصيل "كارثة" جديدة في القلعة البيضاء

مفاجأة.. قرار جديد يعطل حكما لصالح الخطيب ضد مرتضي منصور.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أسعار ومواصفات.. أوبل موكا موديل 2024 الجديدة فى مصر

Google تحذر مستخدميها: ابق نشطا أو سنحذف حسابك

مفاجأة.. أحمد حسن: الأهلي حصل على توقيع البرازيلي سوزا 4 مواسم

لماذا لم يحضر أحد مؤتمر قادة جيوش إيكواس اليوم؟

فرنسا .. إخلاء برج إيفل بالعاصمة باريس

شاهد| بطل رياضي يطلق النار على زوجته وابنته وينهي حياته في لايف بالبوسنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. جمال شعبان يكشف مفاجأة عن إغماء ماهر المعيقلي.. أطعمة تقضى على النحافة.. كنزي عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

هل كل الأورام سرطانية؟ .. تفاصيل صادمة

فستان شفاف.. كنزي عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر الطبى الثامن للطب النفسى للقوات المسلحة

فيديو

فارق ع الكل.. أبو يكشف عن مقطع فيديو من أغنيته الجديدة

فيديو مرعب لـ "مستذئب" يقتل الشباب باليمن.. ما القصة |فيديو جراف

بعد زلزال شمال دمياط.. العالم الهولندي يحذر: انتظروا هزة أرضية مدمر.. فيديوجراف

زاد 170 جنيها فجأة.. قفزة في أسعار الذهب وهذا سعر عيار21 الآن..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ