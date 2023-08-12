80 ضحية بسبب حرائق هاواي في أمريكا

أودت حرائق هاواي في الولايات المتحدة الأمريكية بحياة نحو 80 شخصًا وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية"، حيث تشكل ظواهر تغير المناخ تحديًا عالميًا خطيرًا يواجه الدول بلا رحمة أو هوادة من حرائق هاواي في أمريكا إلى إعصار خانون في المحيط الهادئ والذي طالب اليابان والصين وكوريا الجنوبية، ويعيش سكان تلك المناطق ظروفًا قاسية وصعبة.

وأكد حاكم ولاية هاواي الأمريكية وفاة العشرات جرّاء الحرائق، وأن عدد الضحايا في ارتفاع مستمر، معتبرًا في الوقت ذاته أن الحرائق الحالية تعد أكثر الكوارث الطبيعية فتكًا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، ودفعت خطورة الوضع المحامية العامة في جزر هاواي إلى فتح تحقيق في إدارة الحرائق المدمرة في وقت تحوم فيه عديد من التساؤلات حول ثغرات مفترضة.

كما يحاول رجاء الإطفاء في بوليفيا إخماد حريق بالقرب من مطار فيرو فيرو الدولي في مقطاعة سانتا كروز في بوليفيا، حيث اندلع الحريق بالقرب من المطار مما دفع السلطات إلى إغلاق منطقة الوصول بسبب ضعف الرؤية.