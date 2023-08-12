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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في ماوي إلى 80 قتيلاً

حرائق الغابات
حرائق الغابات

ارتفع عدد القتلى من حرائق الغابات في ماوي إلى 80، حيث تم وضع جزيرة هاواي مرة أخرى على حافة الهاوية بعد اندلاع اشتباكات أدت إلى أمر إجلاء كانابالي ، وهي بلدة تقع في الغرب مباشرة إلى الشمال من لاهاينا ، المدينة التاريخية التي دمرته الحرائق في وقت سابق من الأسبوع.

قال مسؤولون في مقاطعة ماوي إن الحريق الجديد ، الذي اندلع بالقرب من محطة وقود بالمحافظة لتوزيع الغاز والديزل على السكان ، تم احتواؤه بنسبة 100٪ بحلول الساعة 8:30 مساء امس، بعد وقت قصير من إعلان الشرطة أن عمليات الإجلاء قد توقفت. لا يزال الإجلاء الجديد يثير قلق السكان الذين يعانون من الدمار هذا الأسبوع.

قال عمدة هونولولو ريك بلانجياردي إن القيود المفروضة على الإيجارات قصيرة الأجل في مدينته سيتم رفعها مؤقتًا لمساعدة النازحين بسبب حرائق الغابات في ماوي في العثور على مساكن طارئة. 

وأضاف رئيس البلدية في بيان: 'نحن نعلم الآن أن هناك عددًا لا يحصى من سكان ماوي الذين سيحتاجون إلى أماكن للإقامة في الأسابيع المقبلة'. 'أنا أعول على مالكي العقارات المحلية المستأجرة لدينا لإبقاء هؤلاء الأفراد على رأس أولوياتهم.'

وتقدر وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية أن تكلفة إعادة البناء بعد حريق لاهاينا ستكون حوالي 5.52 مليار دولار.

جزيرة هاواي حرائق الغابات حافة الهاوية رئيس البلدية عمليات الإجلاء

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