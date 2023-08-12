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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برفقه ياسمين عبد العزيز.. أول ظهور لـ شيرين عبد الوهاب بعد أنباء تخلصها من حياتها

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز وشيرين

ظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، برفقه الفنانة شيرين عبد الوهاب في الظهور الاول لها بعد انباء تخلصها من حياتها.

 

وظهرت ياسمين عبد العزيز وشيرين عبد الوهاب في الفيديوهات المنشورة وهما تمازحان بعضهما بالفلاتر، وقالت شيرين في أحد الفيديوهات مستخدمة فلتر تكبير الشفايف: بوقي كبر أوي مش عارفة هرجع أغني إزاي تاني.


ياسمين عبد العزيز:

ظهرت ياسمين عبد العزيز في الفيديو مستخدمة فيلتر لتكبير الشفايف، وتمزح مع زوجها بأنها أجرت عملية تجميل لنفخ شفايفها وإضافة الغمازات إلى وجهها ليبادلها بأنها سيطلقها إذا كانت المزحة حقيقية.

 

وتسبب هذا الفيديو في جدل بين تعليقات المتابعين حول الشخصية التي تحاول ياسمين عبد العزيز تقليدها في الفيديو، أو أنها تقصد شخص معين بهذا الحديث.

 

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، بطولة أحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الإتربي، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.

 

ولم تعلن ياسمين عبد العزيز حتى الآن عن تفاصيل مسلسلها الرمضاني 2024، رغم الإعلان مبكرا من قبل عدد كبير من نجوم الدراما المصرية.

ياسمين عبد العزيز شيرين عبد الوهاب

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