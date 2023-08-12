غياب نجوم الفن عن عزاء الراحلة منحة زيتون

انتهي منذ قليل عزاء الفنانة الراحلة منحة زيتون، والذي أقيم اليوم في مسجد الخلفاء الراشدين بشارع البحر الأعظم.

وغاب نجوم الفن عن عزاء الراحلة حيث لم يحضر أحد الا الفنان حسان العربي.

و توفيت الفنانة منحة زيتون يوم الأربعاء الماضي عن عمر يناهز 63 عاما.

عزاء منحه زيتون

وتعد منحة زيتون من النجمات اللاتي برعن في أدوار الكوميديا والتراجيديا معا، حيث قدمت عددا كبيرا من الأعمال، ورغم أن جميع أدوارها ثانوية، لكنها تركت أثرا فى قلوب محبيها، فلا أحد ينسى “أم فرحات” فى “همام فى أمستردام”، والذى كان سببا فى شهرتها.

ولدت منحة زيتون في القاهرة يوم 15 سبتمبر عام 1960، ودرست في جامعة عين شمس كلية الآداب قسم لغة فرنسية.



معاناة منحة زيتون الفنية



واجهت منحة زيتون العديد من الصعوبات في بداية طريقها للفن، حيث أرادت أن تكون أول تجربة تمثيل لها على مسرح الجامعة، ولكن الأمر لم يكن سهلا، وقالت في لقاء تليفزيوني لها: “رفض مخرج العرض مساعدتي، وأخبرني أنه لن يكون سببا في دخولي عالم الفن، وأثناء مروري على الأوبرا صدفة، وجدت إعلانا عن ورشة تمثيل، فشعرت أن الحظ يناديني، وأن الأمور ستسير على ما يرام”.