ذكرى ميلاد محمد عبد المطلب.. معلومات لا تعرفها عن الراحل

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الملحن والفنان الراحل محمد عبد المطلب الذي أثرى الفن المصري بمئات الأعمال التي مازالت حاضرة حتى اليوم، ومتعلقة في أذهان المستمعين.

معلومات عن محمد عبد المطلب

ولد محمد عبد المطلب عام 1910 في محافظة البحيرة، وحفظ القرآن الكريم، وتعلق بالأغاني عن طريق الأسطوانات وتأثر بموسيقى سيد درويش وصالح عبد الحي وأبو العلا محمد.

تعلم محمد عبد المطلب على يد الملحن داوود حسني، وكانت بدايته الغنائية في مسرح بديعة وأحب غناء المواويل في بداية مشواره والتحق بفرقة محمد عبد الوهاب.

كانت أغنية بتسأليني بحبك ليه من أول أعماله الناجحة التي لحنها له محمود الشريف، وحققت له شهرة كبيرة، فأنتج له محمد عبد الوهاب فيلم تاكسي حنطورة، ثم قدم هو فيلم الصيت ولا الغنى من إنتاجه.

بلغ رصيد محمد عبد المطلب من الأغاني والألحان ما يقارب الألف أغنية، وهو صاحب أغنية "رمضان جانا" التي كتب كلماتها حسين طنطاوي ولحنها محمود الشريف.

من أشهر أغانيه "اسأل مرة عليا"، يا أهل المحبة، مبيسألش عليا أبدا، يا حاسدين الناس مالكم ومال الناس، غدار يا زمن.

تتلمذ على يده شفيق جلال ومحمد رشدي ومحمد العزبي، ومن أشهر أفلامه رجل المستقبل، الصيت ولا الغنى، بيني وبينك، كدب في كدب.

تكرم محمد عبد المطلب بالعديد من الجوائز منها وسام العلوم والفنون عام 1964، وفي نفس العالم نال وسام الجمهورية من الرئيس جمال عبد الناصر.