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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في العلمين الجديدة..

اليوم.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل احتفالية 60 سنة دراما

صدى البلد

يقام المؤتمر الصحفي لاحتفالية 60 سنة دراما، اليوم، في نورث سكوير مول بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الفنان يحيى الفخراني والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين.  

يتم الكشف عن تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما في مصر التي تقام على مدار يوم واحد في العلمين قريبا، بعد نجاح النسخة الأولى التي أقيمت العام الماضي في القاهرة وشهدت حضورا فنيا كبيرا.  

يحضر مؤتمر مهرجان القاهرة للدراما كل من الفنان يحيى الفخراني رئيس المهرجان، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة إلهام شاهين عضو لجنة التحكيم، وملك العشيري المدير العام والعضو المنتدب لشركة كونسل ماسترز.

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وكشفت الفنانة لقاء سويدان، عضو اللجنة العليا لمهرجان القاهرة للدراما، أبرز ملامح نسخته الثانية، في تصريحات لبرنامج ET بالعربي، قائلة إنه سيتم الاحتفاء بمرور 60 عاما على تواجد الدراما المصرية في الوطن العربي، من خلال مسلسل (هارب من الأيام) للمخرج نور الدمرداش الذي انطلق عرضه نهاية عام 1962".

يقام مهرجان القاهرة للدراما هذا العام في العلمين، وفي ساحة مفتوحة في الهواء الطلق، ما يضفى على الأجواء مزيد من البهجة ومظاهر الاحتفال بحسب تصريحات لقاء سويدان.
 

أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية احتفالية 60 سنة اشرف زكي إلهام شاهين

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