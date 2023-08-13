أخبار مصر على مدار 24ساعة.. صورة فضائية تكشف الجديد عن سد النهضة وتأثيره على مصر

أخبار مصر.. منسوب بحيرة سد النهضة وصل إلى 611 متر فوق سطح البحر بعد تخزين 9 مليار م3 خلال الأربعة أسابيع الماضية.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

المليار التاسع.. صورة فضائية تكشف الجديد عن سد النهضة وتأثيره على مصر

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إن منسوب بحيرة سد النهضة وصل إلى 611 متر فوق سطح البحر بعد تخزين 9 مليار م3 خلال الأربعة أسابيع الماضية منذ 14 يوليو الماضى حتى الجمعة 11 أغسطس 2023، ليصبح إجمالى التخزين حوالى 26 مليار م3.

الكشف عن حقيقة وجود إصابات حشرية في ثمار البامية المصرية المجمدة

انتشرت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية وجود إصابات حشرية في ثمار البامية المصرية المجمدة وحذرت بعض الدول من منتج البامية المجمدة لإحدى العلامات التجارية المصرية .

بالأسماء.. إدراج أصناف دوائية جديدة لجدول المخدرات

قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 477 لسنة 2023 ، قرر رئيس هيئة الدواء المصرية: بعد الاطلاع على: - قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955؛ - وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها وتعديلاته

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

أسامة ربيع: القوات المسلحة تؤمن قناة السويس بنسبة 100%

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تصريحات من حوار الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس للمركز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

البيئة : ربط المغامرين ومحبي السفر بالمواقع الإيكولوجية المميزة في مصر

استعرض المهندس محمد عليوة مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي فى السياحة البيئية التابع لوزارة البيئة ، تجربة الحملة الوطنية للترويج للسياحة البيئية في مصر (ECO EGYPT)، وذلك خلال إحدى جلسات الورشة الإقليمية حول السياحة البيئية المقامة في الأردن، في إطار زيارة الوفد المصري رفيع المستوى بقيادة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لتعزيز التعاون المصري الأردني في مجال السياحة البيئية وتفعيل البرنامج التنفيذي للتعاون بين مصر والأردن في مجال حماية البيئة (٢٠٢٥/٢٠٢٣).

القباج: تقديم الخدمات العلاجية لـ98 ألف مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة

استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرا عن مجهودات الخط الساخن للصندوق " 16023" خلال أول 7 أشهر من عام 2023، موضحا انه تم تقديم الخدمات العلاجية لعدد 98 ألف و 301 مريض " جديد ومتابعة "منهم 9570 مريض من أبناء المناطق المطورة " بديلة العشوائيات ، الأسمرات ، المحروسة ، اسطبل عنتر ، بشاير الخير ،وحدائق اكتوبر ،حي الضواحي ببورسعيد".

السيسي يوجه بتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي في مجالات النقل المختلفة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. تعرف على شروط الإنضمام للكلية العسكرية التكنولوجية

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. يبحث الكثيرون من طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وخريجي الجامعات الحكومية والخاصة، عن الشروط المطلوبة من أجل الانضمام إلى الكلية العسكرية التكنولوجية.

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراسم الإحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يوليو 2023، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم.

أمطار بعدة مناطق | الأرصاد تزف بشرى للجميع

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد أجواء أكثر من رائعة على شمال البلاد، حيث تنشط الرياح التي تعمل على تشتت وتقليل نسب الرطوبة السطحية.

ساهمت بتصدير كميات كبيرة.. «الفلاحين» ترد على المشككين في الصوب الزراعية

ردّ حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين على المشككين في مشروع الصوب الزراعية التي تقوم على زراعة المحاصيل الزراعية، لافتًا إلى أن الصوب الزراعية هي بيوت محمية عبارة عن هياكل خشبية أو حديدية مغطاه بالزجاج أو البولي ايثلين أو البلاستيك .

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

تحقيق الأمل وتأمين المستقبل.. السيسي يفي بوعده لشباب الجمهورية الجديدة

في خطوة تعكس التزامه بتعزيز التواصل الفعال مع الشباب المصري، دشن الرئيس السيسي جسرًا للتواصل المباشر مع هذه الفئة المهمة من المجتمع.

ضبط راكبين بحوزتهما ترامادول وحلوى بالمخدرات في مطار القاهرة

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية،في ضبط راكب مصري بحوزته شرائط لعقار الترامادول المخدر، وراكبة أجنبية بحوزتها كمية من الحلوي المخلوطة بالمخدرات.