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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تتويجه مع النصر.. ساديو ماني يستفز محمد صلاح

محمد صلاح وساديو
محمد صلاح وساديو ماني

رد السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق النصر السعودي، على سؤال لأحد المشجعين حول النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عقب تتويجه مع العالمي بلقب البطولة العربية، أمس السبت.

وتوج النصر بطلا للبطولة العربية بعد الفوز على الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية التي أقيمت أمس السبت، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية.

وقال ساديو ماني “ضاحكا” خلال احتفاله بلقب البطولة العربية:" محمد صلاح؟ ليس لديه كأس إفريقيا، السنغال حققت اللقب".

وكان منتخب السنغال توج بلقب كأس أمم إفريقيا العام الماضي، بعد الفوز على منتخب مصر بركلات الحظ الترجيحية عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ولعب ساديو ماني ومحمد صلاح سويا في صفوف ليفربول الإنجليزي خلال الفترة من 2017 حتى 2022، قبل أن ينضم اللاعب السنغالي لنادي بايرن ميونخ ثم النصر السعودي.

 

ماني محمد صلاح النصر ليفربول كأس أفريقيا

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