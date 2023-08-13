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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم .. افتتاح معرض ساقية الصاوى للكتاب

صدى البلد

يشارك الفنان محمد صبحي، في افتتاح معرض الساقية للكتاب، في دورته الثالثة عشر، والمقرر انطلاقها اليوم 13 أغسطس، بقاعة النهر.

وسيعقد الفنان محمد صبحي، جلسة خاصة لمناقشة كتابه الذى يحمل عنوان “الأستاذ” .

وتستعد ساقية عبدالمنعم الصاوي، لافتتاح معرض “الساقية للكتاب” في دورته الـ 13 هذا العام في الفترة ما بين 13 إلى 19 أغسطس الجاري بقاعة النهر من الـ 12 ظهرا وحتى الـ 9 مساءً.

وجاء في البيان الصادر من الساقية “تدعو الساقية جمهورها وزوارها لحضور أيام المعرض مجانًا والذي يشهد العديد من المفاجآت والأنشطة المختلفة بالإضافة لمعرض مفتوح للكتب سيتم خلاله تنظيم حفلات توقيع الكتب والندوات والمسابقات الثقافية”.

وتابع البيان “من ضيوف شرف معرض الساقية للكتاب الفنان القدير محمد صبحي الذي تعقد جلسة خاصة لمناقشة كتاب عنه يحمل عنوان (الأستاذ) للمؤلف جمال عبد الناصر”.

وأوضح البيان “يشرفنا الفنان الموسيقار هاني شنودة الذي يحدثنا عن مشواره الإبداعى الفني ويقدم لنا باقة من أجمل مقطوعاته الموسيقية”.

واختتم البيان: “والخيميائي أحمد مجدي يحدثنا عن أبرز الأماكن التي ذكرت في القرآن الكريم، بالإضافة إلى عرض فلكلور فلسطيني تقدمه فرقة كنعان، ولأول مرة في الساقية يقدم عرض حرائر السيرة الهلالية”.

و تحيى الفرقة الأردنية آخر زفير  حفلاً غنائياً على مسرح ساقية الصاوى يوم 21أغسطس  الجارى فى تمام الساعة السابعة الثامنة مساء وتم تحديد سعر التذكرة بفئة واحدة بسعر 260 جنيهًا.

وتعد آخر زفير من أقدم الفرق الغنائية فى الأردن وإحدى أبرز التجارب في ساحة الموسيقى البديلة العربية، بدأت رحلتها الموسيقية منذ حوالي 13 سنة. 

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