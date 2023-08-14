عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى وفاتها.. شويكار تنبأت بنجومية هؤلاء الفنانين

شويكار
شويكار

تحل اليوم الذكرى الثالثة على رحيل الفنانة الكبيرة شويكار، إذ وافتها المنية يوم 14 أغسطس عام 2020 بعد صراع مع المرض.

وتعتبر الفنانة شويكار وأحد من أهم نجوم الفن المصري، فعلى مدار مايقرب من 50 عاما، قدمت خلالهم مجموعة متنوعة من أهم أعمال السينما والمسرح، كما أنها أشتهرت بثنائى مع الراحل فؤاد المهندس، فهما من أوائل الدويتهات السينمائية فى تاريخ الفن المصري.

بداية شويكار 

وبدأت الفنانة شويكار حياتها الفنية بأدوار تراجيدية إلى أن اكتشفها المخرج فطين عبد الوهاب فى الكوميدي، وقام بإسناد لها العديد من الأدوار التى جمعتها بكبار النجوم وعلى رأسهم الفنان رشدي أباظة فى الزوجة 13 وأيضا أحمد مظهر في فيلم الضوء الخافت عام 1961.
 

أهم ثنائية فى تاريخ الفن المصري

وانضمت شويكار إلى فرقة فؤاد المهندس المسرحية، وقدمت معه العديد من الأعمال الهامة ومنها أنا وهو وهي ومسرحية أنا فين وأنتى فين.

ثم بعدها شاركت المهندس فى السينما وبدأت فى الثنائية الشهيرة والتى أنتجت من خلالها مجموعة كبيرة من الأفلام الهامة منها هارب من الزواج وأنا وهو وهي واعترافات زوج وإجازة بالعافية وأرض النفاق وشنبو فى المصيدة وأشجع رجل فى العالم والعتبة جزاز.
 

لقاء نادر لشويكار 

وكان لشويكار العديد من اللقاءات النادرة والمختلفة التى تم تسجيلها منذ سنوات عديدة كان أبرزها اللقاء الذى تحدثت من خلاله عن تبؤاتها لعدد من الفنانين بنجاحهم وتحقيقهم لنجومية فائقة وعلى رأسهم عادل إمام.

وقالت شويكار خلال اللقاء الذى عرض على قناة art أنها تنبأت لعادل إمام بهذه النجومية منذ الوهلة الأولى قائلة:" كنت قاعدة مع عادل إمام فى كواليس مسرحية أنا فين وانتي فين قولته ياعادل أنت هتبقى نجم كبير، وكذلك قولت لسمير خفاجي عن أحمد زكي بعد مشاهدته فى مسرحية مدرسة المشاغبين، وأيضا عبلة كامل كنت من أوائل من تنبؤا لها بتحقيق نجاحا كبير وقاعدة جماهيرية كبيرة".

رحيل الفنانة الكبيرة شويكار شويكار فؤاد المهندس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 آلاف جنيه دفعة واحدة| تغير مفاجئ في أسعار الحديد الآن

أمطار رعدية ورياح على القاهرة الكبرى|تحول سريع الساعات المقبلة والأرصاد تفجر مفاجأة

انهيار أسعار الأعلاف إلى مستويات غير مسبوقة| والدواجن تتراجع 20 جنيهًا الآن

قرار عاجل من محمد شريف ضد الأهلي

الموقع متاح الآن.. رابط نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

لقطة محمد صلاح تكتب النهاية| ماذا حدث في مباراة ليفربول وتشيلسي ؟

الأهلي خطف نجم الزمالك| صفقة جديدة لصالح القلعة الحمراء تسبب صدمة لجمهور الأبيض

مفاجأة مدوية.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل بسبب طبيب الأهلي النفسي

موضوعات متعلقة

بعد حفل العلمين.. كارول سماحة تحي حفلها الأول فى مالمو بالسويد| شاهد

وفاة والدة المخرج تامر بسيوني

تفاصيل حفل تامر عاشور فى العلمين الخميس القادم

صورة غامضة بملابس سلسال الدم.. حقيقة ظهور عبلة كامل بعد الاختفاء.. شاهد

كلاكيت تالت مرة.. سرقة حساب المخرج عمر عبد العزيز على فيسبوك

أحمد سعد وروبي يتخطيان 11 مليون مشاهدة بـ يا ليالى

اليوم .. افتتاح معرض ساقية الصاوى للكتاب

أخبار الفن.. رنا رئيس تحذر جمهورها من صفحة وهمية وموعد العرض الخاص لفيلم العميل صفر

ترشيحاتنا

500 جنيه في ساعات|هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب وعيار21 بعد قفزة قوية

قرار خطير.. روسيا تزود صواريخها النووية بهذا الشئ

صدق أو لا تصدق.. شخص يلف العالم بلا حذاء لسنوات| تفاصيل

آخر أيام شهر المحرم.. هذا العمل يبعدك عن جهنم مسيرة 70 سنة

لحظات الموت.. شهود عيان يروون لحظة اندلاع النيران داخل مطبعة ورق في الروبيكي

وزير التعليم العالي يعلن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. بعد قليل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير تغذية يكشف عن فوائد المشمش

دجاج بالساور كريم و المشروم

مصري يتزوج ملكة جمال تونس| ما القصة؟

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة

فيديو

تصادم طريق كفر شكر.. وفاة 5 من أسرة واحدة

خلع دبلة الجواز| صورة ورسالة..هل انفصل معز مسعود عن حلا شيحة ؟

لو عايز تنام أثناء الشغل.. اليابان تقدم لك الحل في كبسولة |فيديوجراف

رسالة مهمة من أوكرانيا لـ روسيا عبر جزيرة الأفعى .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ