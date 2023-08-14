في ذكرى وفاتها.. شويكار تنبأت بنجومية هؤلاء الفنانين

تحل اليوم الذكرى الثالثة على رحيل الفنانة الكبيرة شويكار، إذ وافتها المنية يوم 14 أغسطس عام 2020 بعد صراع مع المرض.



وتعتبر الفنانة شويكار وأحد من أهم نجوم الفن المصري، فعلى مدار مايقرب من 50 عاما، قدمت خلالهم مجموعة متنوعة من أهم أعمال السينما والمسرح، كما أنها أشتهرت بثنائى مع الراحل فؤاد المهندس، فهما من أوائل الدويتهات السينمائية فى تاريخ الفن المصري.

بداية شويكار

وبدأت الفنانة شويكار حياتها الفنية بأدوار تراجيدية إلى أن اكتشفها المخرج فطين عبد الوهاب فى الكوميدي، وقام بإسناد لها العديد من الأدوار التى جمعتها بكبار النجوم وعلى رأسهم الفنان رشدي أباظة فى الزوجة 13 وأيضا أحمد مظهر في فيلم الضوء الخافت عام 1961.



أهم ثنائية فى تاريخ الفن المصري

وانضمت شويكار إلى فرقة فؤاد المهندس المسرحية، وقدمت معه العديد من الأعمال الهامة ومنها أنا وهو وهي ومسرحية أنا فين وأنتى فين.



ثم بعدها شاركت المهندس فى السينما وبدأت فى الثنائية الشهيرة والتى أنتجت من خلالها مجموعة كبيرة من الأفلام الهامة منها هارب من الزواج وأنا وهو وهي واعترافات زوج وإجازة بالعافية وأرض النفاق وشنبو فى المصيدة وأشجع رجل فى العالم والعتبة جزاز.



لقاء نادر لشويكار

وكان لشويكار العديد من اللقاءات النادرة والمختلفة التى تم تسجيلها منذ سنوات عديدة كان أبرزها اللقاء الذى تحدثت من خلاله عن تبؤاتها لعدد من الفنانين بنجاحهم وتحقيقهم لنجومية فائقة وعلى رأسهم عادل إمام.

وقالت شويكار خلال اللقاء الذى عرض على قناة art أنها تنبأت لعادل إمام بهذه النجومية منذ الوهلة الأولى قائلة:" كنت قاعدة مع عادل إمام فى كواليس مسرحية أنا فين وانتي فين قولته ياعادل أنت هتبقى نجم كبير، وكذلك قولت لسمير خفاجي عن أحمد زكي بعد مشاهدته فى مسرحية مدرسة المشاغبين، وأيضا عبلة كامل كنت من أوائل من تنبؤا لها بتحقيق نجاحا كبير وقاعدة جماهيرية كبيرة".