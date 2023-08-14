كيف نحصل على وجبة متوازنة في الإفطار.. أستاذ تغذية يوضح| شاهد

أكدت الدكتورة ناهد زكي، الأستاذ بمعهد تكنولوجيا الأغذية على أهمية وجبة الإفطار، قائلة إن وجبة الإفطار تمد الجسم بالطاقة والنشاط بعد فترة النوم الطويلة .

وتابعت الدكتورة ناهد زكي ، خلال لقائها لبرنامج " ٨ الصبح " المذاع على شاشة " دي ام سي " ، أن أهم العناصر الواجب توافرها في وجبة الإفطار هي البروتين والكربوهيدرات والاملاح المعدنية ، مشيرة إلى أن الكربوهيدرات موجودة بالخبز البلدي ، والشوفان ، والكينوا ، كما ان البروتين موجود بالبيض والألبان .

ونوهت على أنه من الضروري الابتعاد عن اللحوم المصنعة في فترة الإفطار ، والحرص على تناول كوب من الماء في الصباح لأنها تغسل السموم من الجسم .



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