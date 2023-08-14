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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول البردقوش

البردقوش
البردقوش

 يعد البردقوش من الأعشاب المنسية التى لا يدرك الكثير من الأشخاص فوائدها الحقيقية سواء كانت زيت أو مشروب دافئ
ووفقا لما جاء في موقع rxlist نعرض لكم أهم فوائد البردقوش المثبتة علميا

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يستخدم الشاي المصنوع من الأوراق أو الزهور لسيلان الأنف ونزلات البرد عند الرضع والأطفال الصغار ، والسعال الجاف والمزعج ، وتورم الأنف والحنجرة ، وآلام الأذن.

يستخدم شاي البردقوش أيضًا في العديد من مشاكل الهضم بما في ذلك ضعف الشهية وأمراض الكبد وحصى المرارة وغازات الأمعاء وتشنجات المعدة.

تستخدم بعض النساء شاي البردقوش لتخفيف أعراض انقطاع الطمث ، وعلاج التقلبات المزاجية المتعلقة بفترات الحيض ، وبدء الحيض ، وتعزيز تدفق حليب الثدي.

تشمل الاستخدامات الأخرى علاج مرض السكري ومشاكل النوم وتشنجات العضلات والصداع والالتواء والكدمات وآلام الظهر. كما أنه يستخدم كـ "منشط للأعصاب" و "منشط للقلب" ولتعزيز الدورة الدموية بشكل أفضل.

يستخدم زيت البردقوش في حالات السعال وأمراض المرارة وتشنجات المعدة واضطرابات الجهاز الهضمي والاكتئاب والدوخة والصداع النصفي والصداع العصبي وآلام الأعصاب والشلل والسعال وسيلان الأنف. وكـ "حبة ماء".
 
 

البردقوش أعراض انقطاع الطمث اضطرابات الجهاز الهضمي التقلبات المزاجية الصداع النصفي الدورة الدموية تشنجات العضلات علاج مرض السكر علاج مرض السكري

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