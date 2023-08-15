3.7 درجة.. زلزال قوي يضرب دولة عربية

سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي بتونس اليوم الثلاثاء على منتصف الليل و13 دقيقة هزة أرضية بلغت قوتها 7ر3 درجة على مقياس ريختر.

ووفق إذاعة موزاييك التونسية؛ فقد حدد مركزها حسب التحاليل الأولية بـ39ر34 درجة خط عرض و بـ92ر10 درجة خط طول، و ذلك جنوب جزيرة قرقنة من ولاية صفاقس.

وكان في وقت سابق سجل مرصد كانديلي التركي لرصد الزلازل، أمس الإثنين، عن وقوع زلزال قوي في محافظة هاتاي التركية.



وذكر أن الزلزال وقع في الساعة 19:20 بالتوقيت المحلي لـ تركيا، في محافظة هاتاي.



وأشار مرصد كانديلي التركي لرصد الزلازل، إلى أن الزلزال وقع على عمق 18.2 كيلو متر تحت سطح الأرض.