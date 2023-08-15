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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

27 أغسطس.. حفل العندليب عبد الحليم حافظ بمسرح سيد درويش

صدى البلد

يستضيف المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء في دار أوبرا الإسكندرية بمسرح سيد درويش، سهرة مع العندليب عبد الحليم حافظ، يوم الأحد الموافق 27 أغسطس في الساعة الثامنة والنصف مساءً بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى.

ويشارك في الحفل نجوم دار الأوبرا المصرية منهم الفنان أحمد عفت والفنان ياسر سعيد وضيف الحفل الفنان محمد الطوخي والفنانة كنزي.

وتأتي السهرة مع العندليب ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى والغناء بالإسكندرية الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر التي سبق وشارك فيها النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو والموزع الموسيقى الشهير عمرو سليم وفرقته بمختارات من اعماله البراقة .

وعلى مسرح سيد درويش الذى علق لافتة كامل العدد توهج مدحت صالح فى سماء المدينة الساحلية ، وكعادته نجح فى الانطلاق بعشاقه الى عالم الاحلام متنقلا بين مجموعة من غنائياته الشهيرة كان منها جايلكم يا اللى وحشتونى ، بحلم على قدى ، ماشى فى ضلها ، المليونيرات ، النور مكانه فى القلوب ، زى ما هى حبها ، وعدى ، حبيبى يا عاشق ، يتقال ، ابن مصر ، كما تغنى بعدد من مؤلفات زمن الفن الجميل منها برمى السلام ، شط اسكندرية ، ثلاث سلامات وقولوله الحقيقة .

جدير بالذكر أن برنامج فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى يشهد عروضا متنوعة على مسارحها بالقاهرة والاسكندرية لعدد من الفنانين والفرق المميزة تضم ألوانا إبداعية تناسب التوجهات الفنية لمختلف الشرائح العمرية والاجتماعية.

الدكتور خالد داغر العندليب عبد الحليم حافظ المايسترو الدكتور محمد الموجى المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء دار الاوبرا المصرية فعاليات مهرجان الموسيقي

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