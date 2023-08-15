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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حفل غنائي لمحمود عبد الحميد فى بيت السحيمى.. الخميس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يقيم مركز إبداع بيت السحيمي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية فى الثامنة مساء الخميس 17 أغسطس الجارى حفلا غنائيا للمطرب محمود عبد الحميد.


يتضمن برنامج الحفل مجموعة من روائع رواد الموسيقى العربية منها:  "حلوين من يومنا والله" لسيد مكاوي،  "مال القمر " لمحمد فوزي،  "على رمش عيونها" لوديع الصافى وغيرها من الأعمال الغنائية.
يذكر أن محمود عبد الحميد خريج المعهد العالي للموسيقي العربية قسم غناء، تم اعتماده كمطرب بالإذاعة المصرية عام 1993، ويعمل حاليا كسوليست بفرقة "عبد الحليم نويرة" التابعة لدار الأوبرا المصرية.
شارك في العديد من المهرجانات الغنائية الدولية بمصر وخارجها ، كما شارك بتقديم فاصل كامل من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في معهد العالم العربي بباريس.

مركز ابداع بيت السحيمي صندوق التنمية الثقافية محمود عبد الحميد رواد الموسيقى العربية وديع الصافي

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