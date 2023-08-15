حفل غنائي لمحمود عبد الحميد فى بيت السحيمى.. الخميس

يقيم مركز إبداع بيت السحيمي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية فى الثامنة مساء الخميس 17 أغسطس الجارى حفلا غنائيا للمطرب محمود عبد الحميد.



يتضمن برنامج الحفل مجموعة من روائع رواد الموسيقى العربية منها: "حلوين من يومنا والله" لسيد مكاوي، "مال القمر " لمحمد فوزي، "على رمش عيونها" لوديع الصافى وغيرها من الأعمال الغنائية.

يذكر أن محمود عبد الحميد خريج المعهد العالي للموسيقي العربية قسم غناء، تم اعتماده كمطرب بالإذاعة المصرية عام 1993، ويعمل حاليا كسوليست بفرقة "عبد الحليم نويرة" التابعة لدار الأوبرا المصرية.

شارك في العديد من المهرجانات الغنائية الدولية بمصر وخارجها ، كما شارك بتقديم فاصل كامل من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في معهد العالم العربي بباريس.