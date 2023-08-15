اشتري بأسعار زمان.. مفاجآت سارة للمواطنين في الأوكازيون الصيفي 2023

تحرص الدولة على تخفيف العبء عن المواطنين من خلال توفير منتجات بأسعار مخفضة، لذلك تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الصيفي 2023 ويستمر لمدة شهر.

سلع بأسعار مخفضة

سلع بأسعار مخفضة

ويستهدف الأوكازيون الصيفي تنشيط حركة التجارة الداخلية، وكذلك حصول المواطن على السلع بتخفيضات كبيرة، تراوحت العام الماضي بين 25% و50%، ويعمل الأوكازيون على تنشيط حركة البيع والشراء في السوق المصري، ومساعدة المواطنين على شراء السلع بأسعار مخفضة. كما أنه يساهم في مساعدة التجار على التخلص من المنتجات التي لم يقبل عليها العملاء خلال الموسم السابق.

ويشهد الأوكازيون الصيفي إقبالاً كبيرًا من المواطنين الذين يحرصون على الاستفادة من التخفيضات التي تقدمها المحلات التجارية على السلع الأساسية مثل الملابس والأدوات المنزلية والإلكترونيات.

وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الصيفى 2023 فإن المحلات التى تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، ولكن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إذ إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الصيفي.

وتستمر سيارات الضبطية القضائية بجهاز حماية المستهلك فى المرور على الأسواق خلال فترة الأوكازيون الصيفى للتأكد من جدية العروض المعلن عنها والتصدى لأى مخالفات، ويتم تحرير محاضر إحالتها إلى النيابة كما يستقبل جهاز حماية المستهلك أيضا شكاوى المواطنين خلال فترة الأوكازيون الصيفى 2023 على رقم الخط الساخن "19588"، أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز، حيث سيتم التصدى للعروض والتخفيضات الوهمية وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحسب وزارة التموين والتجارة الداخلية، يشارك 1573 محلا فى الأوكازيون الصيفي 2023 فى الأسبوع الأول من العمل بالاوكازيون وتقوم هذه المحلات بتقديم تخفيضات في أسعار السلع على المنتجات تتراوح نسبة هذه التخفيضات من 20 % وتصل إلى 50% لبعض المنتجات.

وتم تحرير 64 مخالفة منهم 29 مخالفة عن عروض وهمية و35 مخالفة عن المشاركة فى الأوكازيون بدون تصريح مطالبة المواطنين بضرورة التأكد من السعر قبل وبعد العروض وفى حالة التلاعب يتم إبلاغ الوزارة من خلال المديريات فى كافة المحافظات.

وقال مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، أحمد أبو الفضل، إنه جاري العمل بموسم الأوكازيون الصيفى 2023 وأن وزارة التموين تحرص على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودى الدخل، إضافة إلى تنشيط حركة التجارة الداخلية، وانه حال قيام أحد التجار بكتابة نسبة خصم وهمية يتم تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة المختصة.

ومن جانبها، كشفت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية بالقاهرة عن شعبة الملابس الجاهزة، شروط مشاركة المحلات التجارية في الأوكازيون الصيفي 2023.

وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية لها على قناة صدى البلد، الإثنين، أن الأوكازيون بدأ يوم 7 أغسطس وسينتهي يوم 7 سبتمبر 2023، وفترة التصفيات ستكون عقب الأوكازيون مباشرة.

ونوهت عن شروط وضوابط المشاركة في الأوكازيون الصيفي من قبل المحال التجارية، والتي تشمل:

ملء استمارة كاملة البينات للمتقدم موافقة من الغرف التجارية بالمشاركة في الأوكازيون مراقبة وزارة التموين على الأسعار بشكل يومي مشاركة كل المحال دون استثناء أحد وضوح التخفيضات على المحال والقطع المباعة.

سلع بأسعار مخفضة

كيف تقوم بعملية تسوق ناجحة؟

ومن جانبه، أعد قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين نشرات توعوية وأرسلها إلى المديريات بشأن توعية المستهلك خلال شرائه فى فترة الأوكازيون الصيفى 2023 للاستفادة من عروض تخفيضات الأسعار ومن بينها:

التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقك فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية الحصول على فواتير بالسلع التى يتم شراؤها، موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات مشاهدة المنتجات "الملابس" بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها وفي حالة وجود لون المنتج باهت، فإنه سيكون غير جيد ويتطلب الإبلاغ عن صاحب المحل التجارى.

وفي السطور التالية يقدم “صدى البلد”، مجموعة من النصائح للقيام بعملية تسوق ناجحة بأقل الأسعار، فيُمكن للراغبين في حضور موسم الأوكازيون الصيفي، اتباع هذه الإرشادات للقيام بعملية تسوق ناجحة:

تدوين المشتريات قبل النزول إلى السوق، إذ أنه من الضروري تحديد كل احتياجاتك، وتدوينها في ورقة تبقى في اليد طول فترة تواجدك في أي سوق أو محل للملابس.

تحديد الوقت المناسب للتسوق، فمن الضروري الابتعاد عن أيام عطلة نهاية الأسبوع، خاصة في حالة الشراء من أحد المحال المخصصة للماركات العالمية، وهنا ينصح بالانتظار.

التأكد من الفاتورة؛ فإن وجود أخطاء احتمال وارد، لذلك يُنصح بضرورة مراجعة الفاتورة قبل المغادرة.

قبل الخروج إلى رحلة الشراء يجب فحص دولاب الملابس، حتى لا تقومين بتكرار نفس القطع أو شراء قطع لا داعي لها.

ينبغي فحص الملابس جيدًا قبل الشراء والانتباه ما إذا كان هناك أي عيوب في التصنيع مثل البقع أو وقوع الأزرار الخاصة بالملابس.

الانتباه جيدًا لسياسة الاستبدال والاسترجاع قبل الشراء.

تحديد الميزانية قبل التوجه إلى التسوق من الأمور الهامة، حتى لا تتفاجأين بالأسعار أو القيام بالشراء دون تحديد ما تحتاجين له.

ويعاني الأوكازيون الصيفي من بعض السلبيات، مثل قيام بعض التجار برفع الأسعار قبل بداية الأوكازيون، ثم تخفيضها بنسبة بسيطة حتى يوهموا العملاء بأنهم يحصلون على تخفيضات كبيرة. كما أن بعض التجار يقومون ببيع منتجات منتهية الصلاحية أو رديئة الجودة خلال الأوكازيون.

على الرغم من هذه السلبيات، إلا أن الأوكازيون الصيفي يعد فرصة جيدة للمواطنين للشراء بأسعار مخفضة، كما أنه يساهم في تنشيط حركة البيع والشراء في السوق المصري.